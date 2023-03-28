Власти хотят «превентивно» штрафовать водителей с помощью камер ГИБДД

Сейчас штраф «сгорает», если его по каким-то причинам не смогли оформить за пару месяцев. Соответственно, водительские деньги не попадают ни в «кассы» местных властей, ни на счета компаний-владельцев и операторов комплексов автоматической фиксации. Местные чиновники по этому поводу обычно сильно расстраиваются, поскольку поступление конкретного объема «штрафных» средств очень часто заранее закладывается в бюджет региона.

Увеличение срока давности по штрафам сразу в шесть раз, до года, призвано увеличить поступления в казну регионов и на счета частных компаний, подвизающихся на «камерном» бизнесе. Разумеется, об этом никто не говорит публично. Подобные инициативы традиционно маскируются словами о необходимости обеспечить неотвратимость наказания за нарушения ПДД.

Кроме того, в требованиях «камерного лобби» появилось нечто новенькое. Производители комплексов автоматической фиксации предлагают разрешить установку камер ГИБДД не только там, где уже произошли ДТП (как требует методика Минтранса России), но еще и в местах, где высокая аварийность каким-то образом прогнозируется. То есть заранее, «превентивно».

Не сомневаемся, что если такое предложение получит законодательную поддержку, на российских дорогах физически не останется мест, где ДТП не предвещаются. Сильно подозреваем, что региональные власти быстренько «спрогнозируют» вероятность аварий практически повсеместно. Чтобы была возможность развесить побольше дорожных камер и «стричь» с их помощью штрафы.