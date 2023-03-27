ГИБДД отчиталась о внушительном снижении числа «пьяных» ДТП

– По итогам 2022 года количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось на 8,2% и составило 14 428. В этих происшествиях погибли 3 560 человек, что на 7,9% меньше, чем годом ранее. Количество ДТП с водителями, у которых было установлено состояние опьянения, сократилось на 8,3%. Таких случаев зарегистрировано 11 729. В них погибли 3 445 человек, что на 6,9% меньше, чем в позапрошлом году, — сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Заметим, что такой результат явно не может считаться следствием каких-либо законодательных новелл. Полицейская статистика демонстрирует, что точно такая же тенденция прослеживалась и годом ранее. За 2021 год было зафиксировано падение числа «пьяных» ДТП на все те же 8%. Так что можно надеяться, что и 2023-й год продемонстрирует аналогичную динамику снижения «алкоаварий» — если ни в России, ни в мире не произойдет никаких новых существенных катаклизмов. Хотя, как видим, даже такое событие как СВО не смогло повлиять на «восьмипроцентный» тренд снижения «нетрезвой» аварийности.

Добавим, что число граждан, попавшихся на вождении в состоянии опьянения, также падает. За 2022-й ГИБДД насчитала 535 000 таких случаев — это на 2,4% меньше, чем годом ранее. Кроме того, на 2,9% снизилось количество отказавшихся от медосвидетельствования — до 171 600 водителей.