Депутаты решили отменить эвакуацию машины за езду без документов

– Если документы водителя на транспортное средство остались дома или где-то еще — это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Значит и задержания автомобиля происходить не должно. Исключение: если авто числится в угоне и на него нет документов, либо нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза, — считает один из авторов законодательной инициативы, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Речь идет о поправках в ч. 1 ст. 27.13 КоАП, в которой описываются основания задержания транспортных средств, а также в ч. 1 ст. 12.3 КоАП. В последней прописан штраф за езду без документов в размере 500 рублей. Ее предлагается дополнить фразой «только для транспортного средства, числящегося в угоне». Напомним, что сейчас сотрудник ГИБДД, останаввивший машину с водителем без документов, обязан составить протокол о нарушении и отправить автомобиль на штрафстоянку.

Авторы поправок уверены, что отсутствие у водителя при себе документов на т/с, если таковые фактически есть, никак не влияет на БДД. При этом отправка машины на спецстоянку означает, с одной стороны, дополнительные проблемы для автовладельца, а с другой — отвлекает время и внимание сотрудников ГИБДД от противодействия другим, по-настоящему опасным правонарушениям на дороге.