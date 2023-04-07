В Госдуме внезапно озаботились торговлей «красивыми номерами»

—Мы предлагаем правительству возобновить работу над постановлением об открытых аукционах. И дополнить его положением, которое позволит людям не только приобретать «красивые номера», но и продавать их, если такой номер достался человеку случайно и ему не нужен. По данным Минэкономразвития, такие номера стоят от 10 000 до 10 млн. рублей, в среднем — 300 000. Чтобы этот теневой рынок ушел в прошлое, мы предлагаем распределять «красивые номера» через открытые аукционы на Госуслугах, — донесла до Вселенной слова Ткачева его пресс-служба.

Да, действительно. Как же мы сейчас — и без «красивых-то номеров»? Вот отрегулируем этот вопрос и сразу заживем: дикие цены на машины немедленно снизятся, вернутся иностранные автоконцерны, заработают заводы… И вообще, торговля «красивыми номерами» через Госуслуги обещает стать мощным локомотивом роста российской экономики, не правда ли? Это то, чего нам именно сейчас недостает, то, над чем должно работать правительство и Госдума — «красивые номера». А наполнение бюджета страны, СВО и «социалка» подождут, — чай не маленькие. Депутату же видней…