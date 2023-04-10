Где сотрудники ГИБДД категорически не могут тормозить даже нарушивших ПДД водителей

В административном регламенте МВД полицейским по белому изложено, что в ряде мест, даже если очень сильно хочется, недопустимо останавливать нарушителей ПДД. Если, конечно, речь не идет о необходимости заблокировать автомобиль агрессивного водителя, не подчиняющегося законным требованиям инспекторов ДПС.
ТЕОРИЯ
Что касается рядовых плановых проверок, то тормозить автомобилистов служивым нельзя на участках дорог, где это запрещено Правилами. Если подробнее, то правоохранители не имеют права устраивать пикеты в тоннелях, на мостах, эстакадах и путепроводах, а также на железнодорожных переездах и вблизи трамвайных путей.
Помимо прочего, гаишники не должны отлавливать «клиентов» в местах, где между разделительной полосой, либо противоположным краем проезжей части и остановленным транспортным средством расстояние оказывается менее трех метров. Разумеется, запрет на засаду распространяется и вблизи остановок общественного транспорта, опасных поворотов, на «зебрах», тротуарах и участках, где видимость дороги в одном из направлений сужается до 100 метров.
ПРАКТИКА
Кроме того, недопустимо устраивать «ловушки» там, где есть вероятность, что остановленные машины закроют от прочих участников движения дорожные знаки или сигналы светофора. Однако на практике блюстители правопорядка крайне редко соблюдают эти постулаты, а все потому, что тот же регламент позволяет «обходить» запреты, руководствуясь допустимыми исключениями.
Например, с целью предотвращения реальной угрозы жизни или здоровью граждан, а также порчи государственного и иного имущества. Впрочем, куда проще выглядит законная возможность тормозить кого угодно и где угодно, заранее обозначив место дислокации патрульного автомобиля включенными спецсигналами и выставленными на проезжей части конусами. И не важно — пресечения правонарушений для или обычной «наживы» ради!
Разумеется, автовладелец вряд ли будет задавать лишние вопросы служивым, в связи с чем они потребовали его остановиться там, где это запрещено и есть риск создания аварийной ситуации для других участников дорожного движения. Впрочем, даже если и спросит, ответ будет очевиден — пресловутый регламент одновременно запрещает и позволяет полицейским нарушать закон.