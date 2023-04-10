Где сотрудники ГИБДД категорически не могут тормозить даже нарушивших ПДД водителей

В административном регламенте МВД полицейским по белому изложено, что в ряде мест, даже если очень сильно хочется, недопустимо останавливать нарушителей ПДД. Если, конечно, речь не идет о необходимости заблокировать автомобиль агрессивного водителя, не подчиняющегося законным требованиям инспекторов ДПС.

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Что касается рядовых плановых проверок, то тормозить автомобилистов служивым нельзя на участках дорог, где это запрещено Правилами. Если подробнее, то правоохранители не имеют права устраивать пикеты в тоннелях, на мостах, эстакадах и путепроводах, а также на железнодорожных переездах и вблизи трамвайных путей.

Помимо прочего, гаишники не должны отлавливать «клиентов» в местах, где между разделительной полосой, либо противоположным краем проезжей части и остановленным транспортным средством расстояние оказывается менее трех метров. Разумеется, запрет на засаду распространяется и вблизи остановок общественного транспорта, опасных поворотов, на «зебрах», тротуарах и участках, где видимость дороги в одном из направлений сужается до 100 метров.