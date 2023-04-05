Как ГИБДД «грузит» водителей на деньги за разбросанные по салону вещи

Согласно п. 2.1.1 ПДД, в установленных случаях водитель обязан предъявить сотруднику ГИБДД документы на перевозку того или иного груза в автомобиле. Конечно, в большинстве своем речь в данной ситуации затрагивает профессиональных перевозчиков и представителей транспортных и курьерских служб. Но при желании, увидев в салоне, скажем, дорогостоящий инструмент, компьютер, планшет или даже чемодан, полицейские могут потребовать объясненить, откуда и куда эти вещи везет «рулевой».

Вот только могут — не значит, что имеют право! Поэтому предъявлять какие-либо документы, подтверждающие тот факт, что багаж не украден, не является криминальным, а числится в личной собственности водителя, никакой необходимости нет. Хотя в регионах подобными «пугалками» стражи порядка порой провоцируют неопытных и юридически неподкованных автовладельцев на «решение вопроса на месте».



Тут, к слову, далеко не лишним будет добавить, что любой досмотр в автомобиле должен проходить под протокол, видеозапись, в присутствии двух понятых. Да и российское законодательство не предусматривает необходимость для физических лиц возить с собой документы на собственные вещи. Так что посылайте «хитровыгнутых» служивых… искать настоящих нарушителей правопорядка. Горячая линия ГИБДД — в помощь.