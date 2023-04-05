Как ГИБДД «грузит» водителей на деньги за разбросанные по салону вещи

Согласно п. 2.1.1 ПДД, в установленных случаях водитель обязан предъявить сотруднику ГИБДД документы на перевозку того или иного груза в автомобиле. Конечно, в большинстве своем речь в данной ситуации затрагивает профессиональных перевозчиков и представителей транспортных и курьерских служб. Но при желании, увидев в салоне, скажем, дорогостоящий инструмент, компьютер, планшет или даже чемодан, полицейские могут потребовать объясненить, откуда и куда эти вещи везет «рулевой».
Вот только могут — не значит, что имеют право! Поэтому предъявлять какие-либо документы, подтверждающие тот факт, что багаж не украден, не является криминальным, а числится в личной собственности водителя, никакой необходимости нет. Хотя в регионах подобными «пугалками» стражи порядка порой провоцируют неопытных и юридически неподкованных автовладельцев на «решение вопроса на месте».
Тут, к слову, далеко не лишним будет добавить, что любой досмотр в автомобиле должен проходить под протокол, видеозапись, в присутствии двух понятых. Да и российское законодательство не предусматривает необходимость для физических лиц возить с собой документы на собственные вещи. Так что посылайте «хитровыгнутых» служивых… искать настоящих нарушителей правопорядка. Горячая линия ГИБДД — в помощь.
Между тем, придорожные полицейские нередко путаются в понятиях, инициируя осмотр якобы подозрительного транспортного средства, самолично ковыряясь в «грязном белье» водителя и пассажиров. Знайте: осмотр не предполагает, чтобы инспектор ДПС что-либо трогал в машине собственными руками. Автовладелец сам должен продемонстрировать гаишнику содержимое багажника или салона. В случае же необходимости доскональной проверки авто, проводится досмотр, о котором мы рассказали выше.
К тому же не стоит забывать про ст.49 Конституции РФ, где русским по белому написано, что «обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность», как и «обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке». Хотя на практике в нашей стране без вины виноватым автовладельцам постоянно приходится защищаться от тех, кто обязан защищать их самих.