Типичный «разводняк»: как ГИБДД лишает «прав» за сомнительно прикрученные номерные знаки

Для любого собственника транспортного средства законом предусмотрены определенные требования по установке регистрационных знаков. И за их нарушения можно в миг остаться без «прав». Согласно ГОСТу, площадка для крепежа номера должна быть плоской и вертикальной, а деформация знака при его креплении категорически не допускается. Иными словами, если водитель, решив перехитрить камеры ГИБДД, наклонил жестянку или банально ее испортил, то сотрудники ГАИ вправе применить к нему ст. 12.2 КоАП РФ, согласно которой можно превратиться в пешехода на срок до трех месяцев.

Кроме того, передний и задний номера должны устанавливаться по оси симметрии или левее ее. Если быть точнее, то допустимая высота установки составляет не менее 30 см, но и не более 120 см. К тому же, знаки не должны перекрываться элементами конструкции, как и не имеют права закрывать собой светотехнику. Последнее особенно актуально для тех, кто использует кронштейны для перевозки велосипедов, которые устанавливаются на фаркоп или заднюю часть автомобиля, зачастую скрывая номер авто от глаз «живых» сотрудников ДПС и камер ГИБДД. Даже в этом случае гаишники могут при желании докопаться до водителя, оперируя все той же статьей Административного кодекса.

Впрочем, там же русским по белому написано, что придорожные полицейские могут ограничиться предупреждением, либо штрафом в размере 500 рублей. А там уж, как говорится, все будет зависеть от настроения как инспектора, так и самого «рулевого».