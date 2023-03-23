Типичный «разводняк»: как ГИБДД лишает «прав» за сомнительно прикрученные номерные знаки

Для любого собственника транспортного средства законом предусмотрены определенные требования по установке регистрационных знаков. И за их нарушения можно в миг остаться без «прав». Согласно ГОСТу, площадка для крепежа номера должна быть плоской и вертикальной, а деформация знака при его креплении категорически не допускается. Иными словами, если водитель, решив перехитрить камеры ГИБДД, наклонил жестянку или банально ее испортил, то сотрудники ГАИ вправе применить к нему ст. 12.2 КоАП РФ, согласно которой можно превратиться в пешехода на срок до трех месяцев.
Кроме того, передний и задний номера должны устанавливаться по оси симметрии или левее ее. Если быть точнее, то допустимая высота установки составляет не менее 30 см, но и не более 120 см. К тому же, знаки не должны перекрываться элементами конструкции, как и не имеют права закрывать собой светотехнику. Последнее особенно актуально для тех, кто использует кронштейны для перевозки велосипедов, которые устанавливаются на фаркоп или заднюю часть автомобиля, зачастую скрывая номер авто от глаз «живых» сотрудников ДПС и камер ГИБДД. Даже в этом случае гаишники могут при желании докопаться до водителя, оперируя все той же статьей Административного кодекса.
Впрочем, там же русским по белому написано, что придорожные полицейские могут ограничиться предупреждением, либо штрафом в размере 500 рублей. А там уж, как говорится, все будет зависеть от настроения как инспектора, так и самого «рулевого».
Однако больше остальных рискуют остаться без шоферской «корочки» владельцы американских и японских авто, оборудованных квадратными площадками под установку ГРЗ. Да, ГОСТ Р 50577−2018 предусматривает отдельный тип номера категории 1А с меньшим соотношением ширины и высоты, а также выполненный в двустрочном варианте выбитой на жестянке комбинации цифр и букв.
Но тут, опять же, очень важно, чтобы он не перекрывался другими элементами конструкции и не огрничивал обзорность фонарей. Тем более, что ставить такую табличку закон позволяет лишь сзади, спереди же установка подобного «квадрата» запрещена. Причем даже в случае, когда и там расположена площадка нестандартного образца. За отклонение от прописанных в дорожных законах норм водитель вновь рискует лишиться «прав», как, собственно, и при инсталляции номера вне штатных мест. Например, под лобовое или заднее стекла.
А вот на Mitsubishi Lancer в версиях RalliArt и Evolution площадка для регистрационного знака размещается и вовсе не по центру, а с левой стороны, из-за чего служивые нередко «кошмарят» владельцев этих авто, пугая лишенческой статьей. Но тут следует помнить, что подобная «примочка» не является тюнингом или «обманкой» для камер ГИБДД, а предусмотрена заводом-изготовителем. Иными словами, конструкцию транспортного средства никто из хозяев не изменял. Да и номер, согласно все тому же ГОСТу, может быть установлен левее оси симметрии. А значит, действия гаишников, манипулирующих законом, следует расценивать как типичный «разводняк».