Власти решили не вводить балльную систему лишения «прав»

«Балльный» способ лишения водителей «прав», предлагавшийся правительством, подразумевал введение в КоАП новой статьи: «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Ее суть сводилась к тому, что после совершения трех серьезных нарушений ПДД у автомобилиста следовало изъять водительское удостоверение на полтора года и оформить ему штраф в размере 10 000—30 000 рублей.

Напомним, что в СССР существовала практика в прямом смысле делать отверстия в ВУ за нарушения Правил. Когда у водителя набиралось три «перфорации», документ изымался. Фактически работал принцип: набрал три балла-нарушения — гони «права».

В современном варианте балльной системы правительство планировало их начислять за 17 их видов нарушений, среди которых непропуск пешехода, превышение скорости более чем на 40 км/ч, езда по обочине, проезд перекрестка «на красный» и прочие. В свое время эту поправку в КоАП даже приняли в первом чтении. После чего она надолго выпала из фокуса внимания Госдумы.

И вот теперь, когда она как следует отлежалась «под сукном», члены комитета по госстроительству ГД вынесли рекомендацию отклонить законопроект. С формулировкой о том, что он «недостаточно актуален». Не прошло и семи лет…