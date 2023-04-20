Могут ли оштрафовать водителя, решившего поспать в своей машине

В Правилах дорожного движения есть понятие «Вынужденная остановка», позволяющая припарковаться даже в запрещенных для этого местах. Правда, в качестве причины указывается «состояние водителя», под которым подразумевается неудовлетворительное самочувствие или физическое недомогание. Теоретически под эту формулировку подпадает и усталость шофера.

Вот только на практике вы вряд ли сможете объяснить подоспевшим гаишникам (да и камерам), что тормознули под запрещающим знаком из-за невозможности продолжать путь, вызванной непреодолимой сонливостью. Иначе говоря, за сладкий сон в салоне авто (читай — за явное нарушение ПДД) придется заплатить штраф. В городах федерального значения за остановку в неположенном месте предусмотрено наказание от 1500 до 3000 рублей, а в регионах — от 500 до 20 — в зависимости от того, где «уснула» машина.