10 вещей в автомобиле, которые жутко бесят сотрудников ДПС

Безусловно, правоохранители — тоже люди, но чрезмерная нервозность им не к лицу. Особенно, когда на то никак не провоцирует сам водитель. Между тем, есть ряд вещей, которые жутко бесят служивых, даже невзирая на то, что их наличие совсем не противоречит российскому законодательству.

Например, излюбленный гаджет автомобилистов — видеорегистратор, на присутствие которого полицейские зачастую реагируют крайне негативно. Во-первых, он банально мешает нечистоплотным на руку гаишникам реализовывать свои потребности. Во-вторых, далеко не каждый из них положительно настроен к ведению видеозаписи. Но тут уж, как говорится, их проблемы. Однако нередко в ответ на съемку стражи порядка начинают проявлять излишнюю активность, буквально докапываясь до любых мелочей, а то и откровенно хамить. Впрочем, звонок на горячую линию ГИБДД теоретически должен усмирить их пыл.

Не меньше эмоций возникает у «гайцов» при виде радар-детектора, который в ряде случаев не только сообщает «рулевому» о приближении к камерам фиксации нарушений ПДД, но и к «ловушкам», расставленным полицейскими. Более того: многие из современных «антирадаров» способны выполнять роль того же видеорегистратора, умеющего снимать происходящее на встроенную камеру. А это, как уже было сказано, раздражает «гайцов» не меньше, чем возможность шофера уйти от ответственности за возможное нарушение Правил.