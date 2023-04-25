Как ГИБДД штрафует водителей за пассажиров, высунувшихся в люк или окно

Прежде всего следует напомнить, что высовывать макушку в открытый люк попросту небезопасно. Можно поймать не только камень или сор, но и столкнуться с веткой свисающего над дорогой дерева. Да и закон идею прокатиться с торчащей из «панорамы» головой не поддерживает — подобные выкрутасы быстро аукнутся штрафом. Причем рублем в ряде случаев накажут не проказника-пассажира, а именно водителя.
Согласно п.22.8 ПДД, перевозка людей вне кабины транспортного средства категорически запрещена. И вряд ли вы докажете инспектору ДПС, что человек во время движения находился в салоне авто. Для применения ст. 12.23 «Нарушение правил перевозки людей» достаточно того, что голова пассажира торчала в открытом люке. Штраф за подобную шалость составляет 1000 рублей.
Куда серьезнее ответственность для несовершеннолетних. Точнее, для водителей, чьи маленькие пассажиры решили поразвлечься, высунув лицо в отворенную крышу. Штраф за такие «исполнения» составит 3000 рублей, а для юридических лиц — целых 100 000!
Однако на этом санкции не заканчиваются, распространяясь и на самих нарушителей. Помимо прочего, взрослому человеку, решившему вылезти в люк, грозит штраф за непристегнутый ремень безопасности, который нынче составляет 1000 рублей. Столько же придется заплатить и пилоту, дозволившему совершить сей поступок своему спутнику или спутнице. Кстати, аналогичная ответственность предусмотрена и за пассажира, высунувшего голову в открытое боковое окно. При этом, что примечательно, вытаскивать сквозь опущенное стекло руки закон не запрещает.
Кстати, а знаете ли вы, почему многие автовладельцы предпочитают ездить в жаркую погоду одновременно с включенным кондиционером и открытыми окнами или люком? Причина проста, как две копейки: подробнее — здесь.