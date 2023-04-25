Как ГИБДД штрафует водителей за пассажиров, высунувшихся в люк или окно

Прежде всего следует напомнить, что высовывать макушку в открытый люк попросту небезопасно. Можно поймать не только камень или сор, но и столкнуться с веткой свисающего над дорогой дерева. Да и закон идею прокатиться с торчащей из «панорамы» головой не поддерживает — подобные выкрутасы быстро аукнутся штрафом. Причем рублем в ряде случаев накажут не проказника-пассажира, а именно водителя.

Согласно п.22.8 ПДД, перевозка людей вне кабины транспортного средства категорически запрещена. И вряд ли вы докажете инспектору ДПС, что человек во время движения находился в салоне авто. Для применения ст. 12.23 «Нарушение правил перевозки людей» достаточно того, что голова пассажира торчала в открытом люке. Штраф за подобную шалость составляет 1000 рублей.