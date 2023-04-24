В каких случаях сотрудник ГИБДД может сесть в салон вашего авто

О действиях сотрудников ГИБДД полицейским по белому написано в их административном регламенте. После того, как служивый тормознул на проезжей части автомобиль, он должен незамедлительно подойти к водителю, представиться и указать причину остановки. И если речь идет о рядовой проверке документов, то никакого права сесть в частную машину гаишники не имеют.
Но в случае, когда остановленное транспортное средство подлежит досмотру, правоохранители свободно могут оказаться в его салоне. Правда, для этого им потребуется составить протокол, а заодно и пригласить для проведения процедуры двух понятых. Альтернативой может стать ведение видеосъемки. Только после соблюдения всех этих нюансов полицейский сможет поковыряться в чужом «грязном белье», погрузившись в любое из кресел остановленного автомобиля.
Скажем больше: сотрудники ДПС имеют право проникнуть в салон сторонней машины, чтобы вытащить оттуда нарушителя, противодействующего законным требованиям представителей правоохранительных органов. А еще в случае, когда шофер или его спутники угрожают здоровью или жизни других граждан, а также применяют силу в отношении самих стражей порядка.
Кроме того, «гайцы» могут вскрыть транспортное средство для предотвращения преступления, изъятия оружия или наркотических средств, проверки информации об угрозе террористического акта или спасения жизни. Причем даже без ведома его владельца.
Более дружелюбным способом попасть в салон вашего авто может стать банальная просьба полицейского. Скажем, при необходимости куда-то доехать. Подобные случаи происходят довольно редко, но они не исключены. Впрочем, водитель имеет право отказать инспектору в его желании добраться до места назначения, если речь не идет о предоставлении авто для служебных целей.
Факт: самым малоприятным практически для каждого автомобилиста является передача личного транспортного средства правоохранителям для служебных нужд. Или, как они называются по закону, «случаи, не терпящие отлагательств». Под данной формулировкой понимается необходимость пресечения совершения преступлений, преследование подозреваемых или преступников, а также транспортировка пострадавших в больницу. При этом представители МВД обязаны будут выплатить собственникам компенсацию за использование автотранспорта, а также понести расходы в случае поломок или повреждений. Но понесут ли — большой вопрос.