В каких случаях сотрудник ГИБДД может сесть в салон вашего авто

О действиях сотрудников ГИБДД полицейским по белому написано в их административном регламенте. После того, как служивый тормознул на проезжей части автомобиль, он должен незамедлительно подойти к водителю, представиться и указать причину остановки. И если речь идет о рядовой проверке документов, то никакого права сесть в частную машину гаишники не имеют.

Но в случае, когда остановленное транспортное средство подлежит досмотру, правоохранители свободно могут оказаться в его салоне. Правда, для этого им потребуется составить протокол, а заодно и пригласить для проведения процедуры двух понятых. Альтернативой может стать ведение видеосъемки. Только после соблюдения всех этих нюансов полицейский сможет поковыряться в чужом «грязном белье», погрузившись в любое из кресел остановленного автомобиля.

Скажем больше: сотрудники ДПС имеют право проникнуть в салон сторонней машины, чтобы вытащить оттуда нарушителя, противодействующего законным требованиям представителей правоохранительных органов. А еще в случае, когда шофер или его спутники угрожают здоровью или жизни других граждан, а также применяют силу в отношении самих стражей порядка.