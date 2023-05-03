Телефонное право: может ли гаишник проверить «мобилы» водителя и пассажиров машины

Времена у нас сейчас сложные, а в некоторых регионах России еще и полувоенные. Кое-где, вон, уже на железных дорогах какие-то уроды пытаются пускать под откос поезда. А по всей стране бдительные граждане сообщают «товарищу майору» о случаях дискредитации российской армии со стороны знакомых и незнакомых им людей в интернете. В подобной обстановке можно не удивляться, если встреченный на шоссе ретивый сотрудник ГИБДД вдруг обнаружит в вас сходство с лицом, льющим воду на мельницу общего врага. А потом решит убедиться в этом путем ознакомления с содержимым вашего мобильного телефона.

Как быть в подобной ситуации? Прежде всего следует твердо знать, что смартфон — вещь личная, содержащая вашу персональную информацию, которую просто так вы показывать не обязаны даже силовикам. Закон «О полиции» дает офицеру право осмотреть аппарат снаружи. Например, если вы собираетесь попасть на какую-то охраняемую территорию. Или у служивого вдруг возникнет внезапное подозрение, что аппарат в вашем кармане — краденый. Но не более того. Копаться при этом в ваших приложениях и аккаунтах полицейский права не имеет.

Шарить в вашем смартфоне сотрудник может только в рамках заведенного уголовного или административного дела — если следователь или дознаватель сочтет содержимое вашей «звонилки» существенным для расследования.