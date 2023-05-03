Телефонное право: может ли гаишник проверить «мобилы» водителя и пассажиров машины

Времена у нас сейчас сложные, а в некоторых регионах России еще и полувоенные. Кое-где, вон, уже на железных дорогах какие-то уроды пытаются пускать под откос поезда. А по всей стране бдительные граждане сообщают «товарищу майору» о случаях дискредитации российской армии со стороны знакомых и незнакомых им людей в интернете. В подобной обстановке можно не удивляться, если встреченный на шоссе ретивый сотрудник ГИБДД вдруг обнаружит в вас сходство с лицом, льющим воду на мельницу общего врага. А потом решит убедиться в этом путем ознакомления с содержимым вашего мобильного телефона.
Как быть в подобной ситуации? Прежде всего следует твердо знать, что смартфон — вещь личная, содержащая вашу персональную информацию, которую просто так вы показывать не обязаны даже силовикам. Закон «О полиции» дает офицеру право осмотреть аппарат снаружи. Например, если вы собираетесь попасть на какую-то охраняемую территорию. Или у служивого вдруг возникнет внезапное подозрение, что аппарат в вашем кармане — краденый. Но не более того. Копаться при этом в ваших приложениях и аккаунтах полицейский права не имеет.
Шарить в вашем смартфоне сотрудник может только в рамках заведенного уголовного или административного дела — если следователь или дознаватель сочтет содержимое вашей «звонилки» существенным для расследования.
Если же сотрудник ГИБДД потребует изобразить что-то подобное прямо на обочине, водителю или пассажиру авто следует поступить следующим образом. Прежде всего, запишите ФИО служивого, номер его жетона и название подразделения. Выясните, в рамках какого дела он намерен ознакомиться с содержимым вашей «мобилки». В идеале все происходящее стоит снимать на видео.
Если гаишник в ответ на ваш отказ предоставить ему доступ к телефону предлагает проехать с ним в отдел полиции, уточните название и адрес этого замечательного места и связавшись с родственниками или знакомым юристом сообщите им, куда и кто вас собрался отвезти. При этом следует потребовать у полицейского оформления протокола об административном задержании в порядке ст. 27 КоАП — чтобы остался официальный «след» от происходящего. Ну а в отделении настаивайте на составлении протокола осмотра содержимого вашего телефона. При этом сотрудник полиции обязан отмечать в нем все «странички», которые просматривает.
Согласитесь, что подобная процедура — слишком круто для празднолюбопытствующего (хотя и пытающегося изобразить бдительность) гаишника. Поэтому опишите ему в подробностях все «телодвижения», которые он обязан будет совершить, чтобы добраться до содержимого вашего смартфона. Скорее всего, после этого желание покопаться в вашем аппарате у него иссякнет.