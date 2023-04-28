Может ли по закону пассажир вмешиваться в диалог сотрудника ДПС с водителем

На самом деле, достаточно ткнуть гаишников в ст. 45 Конституции РФ. Второй пункт этой статьи говорит о том, что «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Иначе говоря, получить консультацию или поддержку со стороны третьих лиц водителю никто не воспрещает.

Если же «гайцы» продолжают игнорировать аргументированное мнение пассажира, то фиксируйте это не только на видеокамеру своего смартфона, но и буквами в самом протоколе. В ходе спорной ситуации, в суде или в «группе разбора» это здорово вам поможет. А вот когда содействию драйверу оказывают агрессивно настроенные или подвыпившие друзья-товарищи, то ничем хорошим это для них не закончится. Правоохранители вправе задержать хулиганов и доставить их в отделение полиции.

Примечательно, что стражи порядка могут попросить вернуться в машину помощников-пассажиров, но чаще — наоборот, заставляют их покинуть салон. Причем даже в отсутствие водителя. Причин тому гораздо больше, чем вы можете себе представить: подробнее о них можно узнать здесь.