Как ГИБДД штрафует на 10 000 рублей за испачканные шины и диски

После поездки по мокрой грунтовке автомобиль молниеносно покрывается слоем серо-коричневой субстанции, которая мало того, что придает машине неопрятный вид, так еще и может обернуться для ее хозяина штрафом. Судите сами: влажная, липкая смесь в виде грунта и глины в колесных арках, протекторе шин и элементах подвески транспортного средства имеет свойства отваливаться прямо на проезжую часть, оставляя за собой грязевой шлейф. Попадись такой автовладелец на глаза гаишников — наказания не избежать.

Дело в том, что ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» предусматривает весьма «некислые» санкции за порчу дорожного полотна, к которому, в частности, относится и загрязнение. То есть, усыпали вы асфальт «отходами» поездки по пересеченной местности — будьте любезны пополнить государственный бюджет. А все потому, что грязь теоретически способна спровоцироать аварийную ситуацию.

В Административном кодексе русским по белому написано: «повреждение дорог, либо технических средств организации движения, которое создает угрозу безопасности, а равно умышленное создание помех дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия» влечет за собой штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей. И плевать закон хотел, что и дорог-то в стране особо нет — автомобилисты в большинстве своем вынуждены ездить исключительно по направлениям. Но у нас ведь не для людей, а за счет людей и против них. Так что, собственно, ничего нового.