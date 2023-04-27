Как ГИБДД штрафует на 10 000 рублей за испачканные шины и диски

После поездки по мокрой грунтовке автомобиль молниеносно покрывается слоем серо-коричневой субстанции, которая мало того, что придает машине неопрятный вид, так еще и может обернуться для ее хозяина штрафом. Судите сами: влажная, липкая смесь в виде грунта и глины в колесных арках, протекторе шин и элементах подвески транспортного средства имеет свойства отваливаться прямо на проезжую часть, оставляя за собой грязевой шлейф. Попадись такой автовладелец на глаза гаишников — наказания не избежать.
Дело в том, что ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» предусматривает весьма «некислые» санкции за порчу дорожного полотна, к которому, в частности, относится и загрязнение. То есть, усыпали вы асфальт «отходами» поездки по пересеченной местности — будьте любезны пополнить государственный бюджет. А все потому, что грязь теоретически способна спровоцироать аварийную ситуацию.
В Административном кодексе русским по белому написано: «повреждение дорог, либо технических средств организации движения, которое создает угрозу безопасности, а равно умышленное создание помех дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия» влечет за собой штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей. И плевать закон хотел, что и дорог-то в стране особо нет — автомобилисты в большинстве своем вынуждены ездить исключительно по направлениям. Но у нас ведь не для людей, а за счет людей и против них. Так что, собственно, ничего нового.
Впрочем, куда суровее ответственность для должностных лиц — штраф за порчу дорожного полотна путем его загрязнения составит 25 000 рублей. А юрлицам придется расстаться и вовсе с колоссальной суммой, заплатив в казну целых 300 000 кровно заработанных!
Конечно, на практике сотрудники ГИБДД довольно редко штрафуют «рулевых» за подобные недоразумения, и в основном лишь в ходе специальных рейдов, связанных с поимкой пилотов квадроциклов, зачастую эксплуатирующих свою технику без «прав». Тогда-то и попадают под горячую руку джиперы, выкатывающие свои внедорожники, зачастую не соответствующие требованиям технического регламента, на асфальтированную дорогу.
Полагаем, что рассказывать о внешнем виде «проходимцев» после лютых покатушек по бездорожью не нужно. А уж правоохранителям — тем более. Вот они и «бомбят» любителей «офф-роуда» по полной программе: от лифтованной подвески и заляпанных регистрационных знаков до разбросанной по дороге грязи, что расценивается не иначе, как порча дорожного профиля.
Впрочем, при непреодолимом желании, как вы понимаете, гаишники легко «докопаются» до кого угодно. В том числе, и до шофера обычной «пузотерки», чьи колеса и кузов испачканы грязью.