Тонировка фар: когда это законно и разрешено

Тонировка фар получила широкое распространение в конце «десятых» и была обязательным элементом «спортивных» машин начала века. Дешевое, простое в исполнении, но стильное решение, которое понравилось многим. Со временем оптика становилась все темнее и темнее, а в момент массового появления светодиодов стала просто черной. Пропустить такую возможность наказать тюнингера не может ни один сотрудник ГАИ, ибо упомянутая ст. 12.5.1 — на лицо. Снимаем номера и устраняем. Впрочем, этот довод служителя закона не всегда уместен.

Дело в том, что тонировать фары придумали не российские автолюбители, а немецкая фирма Hella, которая в девяностых и нулевых оснащала великое множество автомобилей оптикой под говорящим названием Hella Black. Тут отметились и BMW с легендарным 34 кузовом, и Mercedes, и VW, и Audi. Правда, речь шла исключительно о фонарях, поскольку тонировать фары немцы не додумались. Естественно, притонированная оптика прошла все возможные тесты, получила сертификаты и устанавливалась на автомобили штатно. Прямо на конвейерах.

Аналогичная ситуация происходила и с маской фары, внутренней частью передней оптики, которая на некоторых модификациях распространенных моделей была выкрашена, например, в черный цвет. Тюнинг? Нет, завод. Если на машине стоит любая «модификация», которая устанавливалась на производстве, причем не важно на какую версию модели, то автовладелец имеет полное законное право эксплуатировать машину с конкретным «улучшением».