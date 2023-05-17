Тонировка фар: когда это законно и разрешено

Тонировка фар получила широкое распространение в конце «десятых» и была обязательным элементом «спортивных» машин начала века. Дешевое, простое в исполнении, но стильное решение, которое понравилось многим. Со временем оптика становилась все темнее и темнее, а в момент массового появления светодиодов стала просто черной. Пропустить такую возможность наказать тюнингера не может ни один сотрудник ГАИ, ибо упомянутая ст. 12.5.1 — на лицо. Снимаем номера и устраняем. Впрочем, этот довод служителя закона не всегда уместен.
Дело в том, что тонировать фары придумали не российские автолюбители, а немецкая фирма Hella, которая в девяностых и нулевых оснащала великое множество автомобилей оптикой под говорящим названием Hella Black. Тут отметились и BMW с легендарным 34 кузовом, и Mercedes, и VW, и Audi. Правда, речь шла исключительно о фонарях, поскольку тонировать фары немцы не додумались. Естественно, притонированная оптика прошла все возможные тесты, получила сертификаты и устанавливалась на автомобили штатно. Прямо на конвейерах.
Аналогичная ситуация происходила и с маской фары, внутренней частью передней оптики, которая на некоторых модификациях распространенных моделей была выкрашена, например, в черный цвет. Тюнинг? Нет, завод. Если на машине стоит любая «модификация», которая устанавливалась на производстве, причем не важно на какую версию модели, то автовладелец имеет полное законное право эксплуатировать машину с конкретным «улучшением».
Будь то затемненные фары Hella Black, красная подкапотная распорка Mitsubishi, спойлер или что-либо иное. И не нужно стесняться об этом говорить: полицейский не обязан разбираться в тонкостях конструкции всех т/с на дороге, однако по долгу службы уточнить обязан. Не надо грубить, гораздо функциональнее рассказать, тем самым помогая не только себе, но и свои коллегам по автоклубу.
Кстати, ст. 12.5.1 КоАП касается не только технического оснащения автомобиля, но и знака «инвалид», который многие клеят на стекло без всякого обоснования ради бесплатной парковки на соответствующих местах. Данная наклейка предполагает наличие соответствующих документов и внесения в определенную базу, а если таковых обязательных условий не соблюдено, то будет выписан штраф и вынесено требование о немедленном устранении. Благо, отклеить кусок пластика со стекла несложно. Однако это тоже нарушение «тюнинговой» статьи Административного кодекса.