Хуже чип-тюнинга: почему услуга поднятия класса мощности убьет мотор

Обычно все подобные работы называют чип-тюнингом. Однако это не так. Установка чипа с новой «прошивкой» подразумевает нештатное вмешательство в блок управления двигателем (ЭБУ) и, соответственно, замену старого чипа. При увеличении класса мощности ничего такого не требуется. Работа идет лишь с «родной» программой управления.

Откуда вообще взялась подобная процедура? Дело в том, что европейские производители уже много лет предлагают одни и те же моторы, но с разной степенью форсировки. Достигается это за счет калибровок ЭБУ. «Железо» не трогают. Вот у любителей скорости и родилась идея использовать программы, предназначенные для «заряженных» агрегатов. Например, у Mercedes-Benz A180 в «стоке» 122 л. с. Обновление «софта» помогает достичь 156 сил. Прибавка — солидные 34 л. с. А седан C200 «разгоняют» со 184 л. с. до 245 л. с.

Но не думайте, что все так уж просто. Нюансов тут масса. Поэтому начинается услуга с компьютерной диагностики (даже если автомобиль вообще без пробега). Потом делается анализ того программного обеспечения, что уже установлено. И на основании всех полученных данных предлагают новый «софт». В общем, объем информации огромный и с ней надо уметь работать. А еще требуется специальное оборудование. Не то, которое используют для чип-тюнинга.