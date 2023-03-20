Хуже чип-тюнинга: почему услуга поднятия класса мощности убьет мотор

Обычно все подобные работы называют чип-тюнингом. Однако это не так. Установка чипа с новой «прошивкой» подразумевает нештатное вмешательство в блок управления двигателем (ЭБУ) и, соответственно, замену старого чипа. При увеличении класса мощности ничего такого не требуется. Работа идет лишь с «родной» программой управления.
Откуда вообще взялась подобная процедура? Дело в том, что европейские производители уже много лет предлагают одни и те же моторы, но с разной степенью форсировки. Достигается это за счет калибровок ЭБУ. «Железо» не трогают. Вот у любителей скорости и родилась идея использовать программы, предназначенные для «заряженных» агрегатов. Например, у Mercedes-Benz A180 в «стоке» 122 л. с. Обновление «софта» помогает достичь 156 сил. Прибавка — солидные 34 л. с. А седан C200 «разгоняют» со 184 л. с. до 245 л. с.
Но не думайте, что все так уж просто. Нюансов тут масса. Поэтому начинается услуга с компьютерной диагностики (даже если автомобиль вообще без пробега). Потом делается анализ того программного обеспечения, что уже установлено. И на основании всех полученных данных предлагают новый «софт». В общем, объем информации огромный и с ней надо уметь работать. А еще требуется специальное оборудование. Не то, которое используют для чип-тюнинга.
Дальше — больше. Конечно же, маркетологи и инженеры, работающие в Германии, прекрасно знают о такой возможности. И всячески пытаются препятствовать ее реализации, придумывая хитрые «обманки» и вводя многоуровневый доступ к «мозгам» авто. В итоге обращение к первому попавшемуся российскому мастеру может обернуться большими проблемами. Даже новый автомобиль начнет выдавать массу ошибок, вырастет расход топлива. А в худшем случае появится детонация. Она и доведет агрегат до капитального ремонта. Плюс могут появиться проблемы с автоматической трансмиссией, ведь ее настройки «заточены» под определенные характеристики ДВС.
Беда еще и в том, что вернуть штатные настройки сложно. Да и непонятно, что вообще делать с таким «испорченным» автомобилем. Выход один — искать специалистов по «софту», которых мало даже в Москве. И платить за возвращение «немца» к нормальной «жизни» солидные деньги. Так что если уж очень хочется прибавить «лошадей», выбирайте «чипование», но только в проверенных сервисах.