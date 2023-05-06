Красота требует жертв: как водители из-за легкомыслия провоцируют серьезные ДТП

Автомобиль — одна из самых дорогих покупок в жизни, и менять машины регулярно в России не принято. Прикипаем душой, да и, чего греха таить, порой не по карману. Так что «железный конь» в семейном гараже пребывает долго. И однажды обязательно начинает «трансформироваться» под пожелания своего хозяина, обрастая тем самым «тюнингом». Барахла китайского продается немало, стоит оно дешево, так что водитель начинает входить в раж, занимаясь различными «инсталляциями», которые однажды могут подвести.
Яркий пример — популярное ныне увлечение различными колесными гайками и болтами. В погоне за модой автовладельцы снимают штатный крепеж и меняют его на более стильный и привлекательный, порой забывая о первичной задаче запчасти — крепко держать колесо. Однажды на ступице может оказаться гайка, которая визуально надежна и красива, однако в тяжелом деле «поворачивания земли» просто спасует. Чем это обернется?
Первый и наиболее распространенный пример — прикипание. Каленая шпилька, исходящая из ступицы, разогревается до очень серьезных температур и мгновенно охлаждается в луже, вызывая тем самым многочисленные химические процессы. Завод-изготовитель автомобиля такие вещи просчитывает, но сделал ли тоже самое китайский производитель гаек? Вопрос. Впрочем, прикипание — не самый печальный исход.
Гораздо хуже, когда такую гайку просто срывает. Почему она стоит так дешево? Потому что крепеж зачастую мастерят на коленке из сырого металла, физически не способного выдержать возложенные на него нагрузки. Главное же — красиво! А в повороте кулак подгружается порядочно, да и многострадальные наши дороги не способствуют легкой жизни колеса. В итоге — отрыв со всеми вытекающими. А причина — тяга к прекрасному.
На сладкое — медленная пытка. Некондиционный крепеж может слабнуть постепенно, день за днем растягиваясь и развинчиваясь. Тряска, нагрузки и перегревы делают свое дело — колесо провисает. В один ужасный день шпильки просто срезает, и водитель лишается колеса — на ходу, разумеется. Что происходит дальше, полагаем, описывать не нужно. Беда и разрушения. Так стоит ли красота регулярной пробежки с баллонным ключом вокруг машины?
Совершенствуя автомобиль, нужно помнить: каждый установленный на заводе элемент рассчитан на конкретные нагрузки и задачи. Гарантии производителя имеют под собой почву только на штатных агрегатах — аналоги и прочие «вариации» автоматически лишают водителя уверенности в завтрашнем дне. Строго? Ну как есть. Одно дело магнитола, которая при самом плохом раскладе может вывести из строя электрику или высадить аккумулятор, и совсем другое — колесный крепеж, напрямую влияющий на безопасность.