Красота требует жертв: как водители из-за легкомыслия провоцируют серьезные ДТП

Автомобиль — одна из самых дорогих покупок в жизни, и менять машины регулярно в России не принято. Прикипаем душой, да и, чего греха таить, порой не по карману. Так что «железный конь» в семейном гараже пребывает долго. И однажды обязательно начинает «трансформироваться» под пожелания своего хозяина, обрастая тем самым «тюнингом». Барахла китайского продается немало, стоит оно дешево, так что водитель начинает входить в раж, занимаясь различными «инсталляциями», которые однажды могут подвести.

Яркий пример — популярное ныне увлечение различными колесными гайками и болтами. В погоне за модой автовладельцы снимают штатный крепеж и меняют его на более стильный и привлекательный, порой забывая о первичной задаче запчасти — крепко держать колесо. Однажды на ступице может оказаться гайка, которая визуально надежна и красива, однако в тяжелом деле «поворачивания земли» просто спасует. Чем это обернется?

Первый и наиболее распространенный пример — прикипание. Каленая шпилька, исходящая из ступицы, разогревается до очень серьезных температур и мгновенно охлаждается в луже, вызывая тем самым многочисленные химические процессы. Завод-изготовитель автомобиля такие вещи просчитывает, но сделал ли тоже самое китайский производитель гаек? Вопрос. Впрочем, прикипание — не самый печальный исход.