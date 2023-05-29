Из пустого в порожнее: утвержден закон, регулирующий установку камер на дорогах

Так, в частности, документом предписывается уже за 150—300 метров от зоны, контролируемой устройством, устанавливать дорожный знак, предупреждающий о работе систем фиксации (теперь, правда, их смогут размещать не только региональные власти, но и владельцы автомобильной дороги в связке с МВД). Также прописан список мест, в которых разрешена установка камер. В их числе перекрестки, пешеходные переходы, аварийно-опасные участки трасс и улиц (то есть такие, где произошло четыре и более происшествий в течение года), дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта, места проведения дорожных работ, а также участки с запрещенной стоянкой или остановкой.

Одним словом, эта новелла не привнесла в автомобильную жизнь страны никаких кардинальных изменений, ибо глава государства просто собрал ранее существующие нормативные акты по этому поводу и объединил их в один документ, придав ему статус федерального закона.