Дикий скандал: почти все камеры ГИБДД «штрафуют» водителей незаконно

Пожалуй, все водители знают: несколько лет назад ГИБДД официально перестала оформлять штрафы за превышение средней скорости на отрезке дороги. Между тем, с технической точки зрения большинство современных штрафов за нарушения скоростного режима у нас базируются на измерении именно средней скорости ТС на участке!

Почему оно так, мы объясним чуть ниже. А для начала придется напомнить суть решения Верховного суда РФ, которое он принял в конце 2019 года. Автомобилист, наказанный за превышение спид-лимита на участке шоссе, дошел тогда до ВС. После чего высшая судебная инстанция признала, что постановление об административном правонарушении (превышении скорости в данном случае) должно содержать точное время и место его совершения. И что отрезок автодороги в качестве такового не подходит.

С тех пор, к вящему неудовольствию ГИБДД, частных владельцев дорожных камер и региональных чиновников, штрафы «за среднюю скорость» в России не оформляют. Но львиная доля из 183,5 млн. «автоматических» штрафов, выписанных за 2022 год в стране, касаются именно превышений скорости. И все они вроде как — не за превышение средней скорости. Но это еще как посмотреть! Особенно если знать, как функционирует современная камера ГИБДД.