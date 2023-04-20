Дикий скандал: почти все камеры ГИБДД «штрафуют» водителей незаконно

Пожалуй, все водители знают: несколько лет назад ГИБДД официально перестала оформлять штрафы за превышение средней скорости на отрезке дороги. Между тем, с технической точки зрения большинство современных штрафов за нарушения скоростного режима у нас базируются на измерении именно средней скорости ТС на участке!
Почему оно так, мы объясним чуть ниже. А для начала придется напомнить суть решения Верховного суда РФ, которое он принял в конце 2019 года. Автомобилист, наказанный за превышение спид-лимита на участке шоссе, дошел тогда до ВС. После чего высшая судебная инстанция признала, что постановление об административном правонарушении (превышении скорости в данном случае) должно содержать точное время и место его совершения. И что отрезок автодороги в качестве такового не подходит.
С тех пор, к вящему неудовольствию ГИБДД, частных владельцев дорожных камер и региональных чиновников, штрафы «за среднюю скорость» в России не оформляют. Но львиная доля из 183,5 млн. «автоматических» штрафов, выписанных за 2022 год в стране, касаются именно превышений скорости. И все они вроде как — не за превышение средней скорости. Но это еще как посмотреть! Особенно если знать, как функционирует современная камера ГИБДД.
Старые комплексы типа «Стрелка» первого поколения, использующие для вычисления скорости сигнал радара, делают это согласно так называемому эффекту Доплера. Он заключается в том, что когда источник отраженного радиосигнала приближается к радару, частота принимаемой радиоволны чуть-чуть увеличивается. Засекаем это увеличение и вычисляем скорость машины. Измерение происходит практически мгновенно благодаря распространению радиоволн со скоростью света. В его процессе машина не успевает сдвинуться с места на сколь-нибудь существенное расстояние.
Современные же комплексы ГИБДД, неуклонно вытесняющие с дорог старинные радары, высчитывают скорость автомобиля иначе — через анализ видеоизображения. Пока машина едет по участку, попадающему в поле зрения камеры, программный алгоритм высчитывает, грубо говоря, за сколько секунд картинка автомобиля переместится от одной границы кадра до другой. В реальности же машина в поле зрения камеры проезжает 50—70 метров. И далеко не факт, что с постоянной скоростью — далеко не всегда и не все водители пользуются круиз-контролем!
То есть программа современного комплекса автоматической фиксации в реальности высчитывает именно среднюю скорость транспортного средства на участке(!) дороги. Таким образом, большинство камер ГИБДД в России формируют материалы для «писем счастья» за превышения на основании средней, а не мгновенной скорости авто. В отличие от стареньких радарных комплексов. Формально это прямо противоречит решению Верховного суда. Но кому у нас сейчас есть дело до таких «мелочей»…