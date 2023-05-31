Как таксисты обманывают водителей, согласившихся не вызывать ГИБДД на место ДТП

Вы, может быть, даже не знаете, что «извозчики» в 7,4 раза чаще инициируют ДТП, чем простые автовладельцы. Что, собственно говоря, не так уж и удивительно, ибо многие «кучеры с шашечками» прибыли в РФ из стран, где о ПДД и нюансах вождения в нашей стране не знают ничего от слова совсем.

Зато, согласно своему менталитету, они привыкли решать все вопросы на месте. В том числе и дорожные. И попав к нам, агрессивно насаждают свою автомобильную антикультуру в умы российских «рулевых». В том числе, предлагая решать все вопросы по устроенным ими ДТП без участия ГАИ. Почему на такие предложения категорически нельзя соглашаться, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Начнем с того, что извозчики очень часто «давят слезу» из оппонента потому, что не совсем трезвы или, как минимум, мучаются жутким похмельем (а то и вовсе под наркотой). Им встреча с ДПС совсем не с руки. Но в этой ситуации потакать «алконаркошам» и брать у них деньги за причиненный ущерб не стоит хотя бы потому, что отпустив их, вы, по сути, станете соучастником их дальнейших дорожных «подвигов». Итогом которых могут стать погибшие и раненые люди.