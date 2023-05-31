Как таксисты обманывают водителей, согласившихся не вызывать ГИБДД на место ДТП

Фото портала "АвтоВзгляд".
Сегодня любое ДТП для любого водителя — жуткая проблема, даже если последствия аварии не столь уж и значительны. Но нынче любые запчасти космически дороги, да еще и дефицитны. При этом страховые компании почти полностью прекратили практику направления машины клиента на ремонт (за что одно время «топили» изо всех сил), заставляя автовладельцев принимать копеечные денежные компенсации. Поэтому участники аварий все чаще договариваются о решении проблемы на месте, хотя это далеко не самый хороший и к тому же совсем незаконный вариант. При этом особенно опасно идти на «сделку» с водителями такси, чаще всего провоцирующими дорожные инциденты…
Раиса Попова

Вы, может быть, даже не знаете, что «извозчики» в 7,4 раза чаще инициируют ДТП, чем простые автовладельцы. Что, собственно говоря, не так уж и удивительно, ибо многие «кучеры с шашечками» прибыли в РФ из стран, где о ПДД и нюансах вождения в нашей стране не знают ничего от слова совсем.

Зато, согласно своему менталитету, они привыкли решать все вопросы на месте. В том числе и дорожные. И попав к нам, агрессивно насаждают свою автомобильную антикультуру в умы российских «рулевых». В том числе, предлагая решать все вопросы по устроенным ими ДТП без участия ГАИ. Почему на такие предложения категорически нельзя соглашаться, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Начнем с того, что извозчики очень часто «давят слезу» из оппонента потому, что не совсем трезвы или, как минимум, мучаются жутким похмельем (а то и вовсе под наркотой). Им встреча с ДПС совсем не с руки. Но в этой ситуации потакать «алконаркошам» и брать у них деньги за причиненный ущерб не стоит хотя бы потому, что отпустив их, вы, по сути, станете соучастником их дальнейших дорожных «подвигов». Итогом которых могут стать погибшие и раненые люди.

Фото портала "АвтоВзгляд".

Так же многие «извозчики» настаивают на «договорняке» из-за страха ухудшения КБМ. Это связано с тем, что частота страховых случаев по ОСАГО, в которых виновной стороной были таксисты, в прошлом году составила 33%. Из-за чего средняя стоимость полиса «автогражданки» для машины такси в январе 2023 года составила 25 800 рублей (для обычных автовладельцев — 7400 ₽). Помимо вышесказанного, у водителя просто может отсутствовать полис ОСАГО (лишь 40% из 100% такси застрахованы корректно).

Но самые печальные последствия «оформления» аварии без ГИБДД в том, что согласившись разъехаться мирно, оппонент таксомотра может запросто лишиться «прав». Предположим, что виновником инцидента оказались вы, а не таксист. И по приведенным выше причинам мигрант упросил вас расплатиться на месте (и время сэкономить, и деньги).

Но кто ему помешает спустя некоторое время все-таки сообщить об аварии гаишникам? Указав, что виновный просто скрылся. В итоге аферист получит компенсацию еще и от страховой, а вы рискуете не только лишится «прав», но и повторно возместить ущерб, если выплаты страховщика не полностью покроют ущерб хитрого таксера.

лишение прав, ОСАГО, возмещение ущерба, авария, ДТП, такси
31 мая 2023
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