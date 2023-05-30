5 причин, почему таксисты не оформляют аварии в случае ДТП

В ходе аварии таксисты нередко отказываются от оформления ДТП, и причин тому несколько. Прежде всего из-за того, что накануне пилот употреблял горячительное, а при встрече с сотрудниками ГИБДД сей факт может быть выявлен, что обернется для последнего лишением шоферской «корочки».
Впрочем, боятся правоохранителей водители машин с шашечками и в более «приземленных» случаях. Например, по причине «фейковых» документов, отсутствия путевых листов и страха ухудшить коэффициент бонус-малус.
Между тем, по сведениям Российского союза автостраховщиков, «частота страховых случаев по ОСАГО, в которых виновниками были таксисты, в 2022 году составила 33%, что почти в семь раз выше, чем по ОСАГО в среднем по стране». Естественно, очередная авария отразится для «рулевого» на стоимости «автогражданки». Для сравнения: средний прайс по ОСАГО для «таксомоторов» в начале 2023 года составлял 25 800 рублей, в то время как для легковушек частных лиц он фиксировался на среднестатистической отметке всего в 7400 «деревянных».
Мало того, что таксист рискует понести дополнительные расходы, так еще и может попросту остаться без работы, ибо компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, зачастую против иметь дело с аварийными шоферами. Никто не хочет вместо заработка разгребать последствия ДТП, чинить машины, платить страховым и так далее. Особенно в условиях затянувшегося кризиса, сдобренного дефицитом деталей и всеобщим подорожанием.
Помимо прочего, разъехаться без оформления таксисты предлагают и в случае, когда речь идет о небольшом ущербе. «Жертва» вместе с такси покидает место аварии, а потом, что называется, пиши пропало. Мало того, что за оставление места ДТП водителю грозит лишение права управления транспортным средством, так еще и «хитровыгнутые» драйверы частенько попросту кидают пострадавших на деньги. Вместе с тем, заявляя в ГИБДД, что второй участник скрылся с места инцидента.
Впрочем, нередко с места аварии уезжают и сами таксисты. Иди, найди того мигранта, что повредил твой автомобиль — завтра он уже будет готовить плов и пить зеленый чай у себя на родине. К тому же, мало кто из этих шоферюг знает о существовании «европротокола» и мобильных приложений типа «Помощник ОСАГО».
Скажем больше: и самой-то «автогражданки» у водителя такси может не быть. К слову, по данным РСА лишь 40% всех такси в нашей стране застрахованы по ОСАГО. Гораздо проще купить липовую страховку (так называемый двойник), что обойдется в разы дешевле оригинала. Чем это закончится для второй стороны конфликта на дороге рассказывать, полагаем, не нужно.