5 причин, почему таксисты не оформляют аварии в случае ДТП

В ходе аварии таксисты нередко отказываются от оформления ДТП, и причин тому несколько. Прежде всего из-за того, что накануне пилот употреблял горячительное, а при встрече с сотрудниками ГИБДД сей факт может быть выявлен, что обернется для последнего лишением шоферской «корочки».

Впрочем, боятся правоохранителей водители машин с шашечками и в более «приземленных» случаях. Например, по причине «фейковых» документов, отсутствия путевых листов и страха ухудшить коэффициент бонус-малус.

Между тем, по сведениям Российского союза автостраховщиков, «частота страховых случаев по ОСАГО, в которых виновниками были таксисты, в 2022 году составила 33%, что почти в семь раз выше, чем по ОСАГО в среднем по стране». Естественно, очередная авария отразится для «рулевого» на стоимости «автогражданки». Для сравнения: средний прайс по ОСАГО для «таксомоторов» в начале 2023 года составлял 25 800 рублей, в то время как для легковушек частных лиц он фиксировался на среднестатистической отметке всего в 7400 «деревянных».

Мало того, что таксист рискует понести дополнительные расходы, так еще и может попросту остаться без работы, ибо компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, зачастую против иметь дело с аварийными шоферами. Никто не хочет вместо заработка разгребать последствия ДТП, чинить машины, платить страховым и так далее. Особенно в условиях затянувшегося кризиса, сдобренного дефицитом деталей и всеобщим подорожанием.