Можно ли обгонять «по встречке» по новому асфальту без нанесенной разметки

Ели сплошная осевая линия разметки временно ликвидирована, получается, что запрет выезда на встречную полосу как бы никуда не делся, но оповещение о нем отсутствует. Опытные водители и некоторые сотрудники ГИБДД рекомендуют действовать по принципу: не видишь осевой разметки — по умолчанию считай, что там «сплошная» и обгон запрещен. С другой стороны, водитель, не видя отсутствующей линии, не обязан угадывать, какая она тут должна быть.
Строго говоря, этот случай прописан в пункте 9.1 ПДД. Согласно ему, «количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними».
Таким образом, следуя этому принципу Правил, если начиная с места примыкания к дороге, по которой едешь, другого шоссе или улицы нет никаких знаков, запрещающих выезд «на встречку», а на свежем асфальте еще не нанесена разметка, у водителя есть возможность спокойно двигаться по полосе, предназначенной для движения встречного транспорта. Возможно, что у наблюдающего за подобным поведением драйвера сотрудника ГИБДД возникнет желание составить на него протокол о нарушении — выезде «на встречку». Не стоит теряться!
Тщательно зафиксируйте с помощью своего смартфона отсутствие разметки на асфальте, а также свою машину, автомобиль ДПС и сотрудников полиции, которые пытаются вменить вам несуществующее нарушение ПДД. В протокол не забудьте вписать свое несогласие с фактом нарушения, указать на отсутствующую разметку, а также зафиксировать наличие видеозаписи обстоятельств составления этого документа. Если эти ваши действия не охладят служебный пыл служивых, то уж в суде-то они наверняка помогут доказать невиновность.
Но не всегда все бывает так однозначно. Асфальт ремонтируют не только на двухполосных дорогах, но и, например, на четырехполосных. Частенько его меняют сначала на двух полосах движения в одну сторону, а потом та же участь постигает и вторую половину проезжей части. В подобные моменты на дороге тоже может временно отсутствовать двойная сплошная линия осевой разметки. Что создает соблазн прохватить по свободной «встречке», опередив основной поток на своей половине дороги.
Делать этого не стоит, поскольку согласно пункту 9.2. ПДД «на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения». То есть в этом случае «встречку» вам «выпишут» без вариантов. Можно, конечно, попытаться отговориться тем, что в отсутствии разметки на свежем асфальте вы подумали, будто перед вами не четырех-, а двухполосная дорога. Но вряд ли этот аргумент, учитывая общую ширину проезжей части, убедит инспектора ГИБДД или судью.