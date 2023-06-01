Можно ли обгонять «по встречке» по новому асфальту без нанесенной разметки

Ели сплошная осевая линия разметки временно ликвидирована, получается, что запрет выезда на встречную полосу как бы никуда не делся, но оповещение о нем отсутствует. Опытные водители и некоторые сотрудники ГИБДД рекомендуют действовать по принципу: не видишь осевой разметки — по умолчанию считай, что там «сплошная» и обгон запрещен. С другой стороны, водитель, не видя отсутствующей линии, не обязан угадывать, какая она тут должна быть.

Строго говоря, этот случай прописан в пункте 9.1 ПДД. Согласно ему, «количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними».

Таким образом, следуя этому принципу Правил, если начиная с места примыкания к дороге, по которой едешь, другого шоссе или улицы нет никаких знаков, запрещающих выезд «на встречку», а на свежем асфальте еще не нанесена разметка, у водителя есть возможность спокойно двигаться по полосе, предназначенной для движения встречного транспорта. Возможно, что у наблюдающего за подобным поведением драйвера сотрудника ГИБДД возникнет желание составить на него протокол о нарушении — выезде «на встречку». Не стоит теряться!