Российские водители считают необходимым уменьшить размеры штрафов ГИБДД

В минувшем году российские автовладельцы «заработали» более 200 млн. штрафов. Казна только от одних камер получила сумасшедший доход в 113 млрд. рублей. Иными словами, редкий водитель не получил от ГИБДД «письмо счастья». Причем для многих «рулевых» эта забота государства о безопасности дорожного движения оказалась весьма разорительной. И не мудрено, что значительная часть моторизованных граждан довольно активно выступает за смягчение наказаний за некоторые шоферские проступки.

Свежее исследование группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод» показало, что треть автовладельцев ежегодно теряет на штрафах до 10 тысяч рублей, а еще три процента отдают в бюджет по 20 тысяч «деревянных». Правда, дорожные шалости остальных водители выливаются им в 2000 ₽ Что, в общем, тоже немало. каждый год «шалят» на 2000 «деревянных».

Поэтому многие россияне считают, что власти должны понизить размеры штрафов за ряд правонарушений. В первую очередь за такие, как незначительное превышение скорости (за это выступили 62% опрошенных), излишнюю тонировку (43% респондентов), непристойный ремень (30%), просроченную страховку (29%) и парковку в неположенном месте (28%).

Но за часть нарушений наказание, по мнению водителей, должно быть ужесточено. Размер штрафы можно и нужно поднять, считают они, за вождение в нетрезвом виде (69%), выезд на встречную полосу (50%), проезд на красный (49%), движение по обочине (47%) и переход дороги в неположенном месте (45%).

Однако власти вряд ли пойдут навстречу народным чаяниям. Точнее тем из них, что могут резко сказаться на пополнении бюджета, испытывающего сегодня не самые лучшие времена. А вот на повышение штрафов (и не только по тем составам, что были перечислены участниками опроса) мы, увы, вполне можем рассчитывать.