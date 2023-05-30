Зачем водителей пугают новым штрафом ГИБДД в 50 000 рублей

Итак, 1 июня заканчивается правительственный мораторий на ввоз в Россию автомобилей, не оборудованных модулем оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Он действовал в отношении россиян, импортировавших автомобиль для личного пользования в прошлом году. На короткое время в 2022-ом Правительство РФ разрешило российским автопроизводителям и всем импортерам автотранспорта не ставить модули ЭРА-ГЛОНАСС на авто, выпускаемые на отечественный рынок. Это было сделано из-за санкций, которые нарушили логистику поставок микрочипов для автомобильных устройств.

Однако уже в конце 2022-го года для юрлиц-импортеров машин и отечественных производителей установка модулей вновь стала обязательной, как и до СВО. Поблажку продлили только для физлиц-импортеров авто. Но с 1 июня и они тоже лишатся возможности ставить на первоначальный учет в ГИБДД транспорт без ЭРА-ГЛОНАСС.

В преддверии этой даты в СМИ и соцсетях пронеслась волна фейковых сообщений. Якобы за езду на ввезенной в Россию во время моратория «машине без ГЛОНАСС» сотрудники ГИБДД начнут штрафовать всех и вся. И даже называлась сумма наказания: 50 000 рублей. Мол, «безглонассный» автомобиль, поставленный на учет ГИБДД в период действия моратория, должны быть оснащен аварийным модулем уже самим автовладельцем.