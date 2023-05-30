Зачем водителей пугают новым штрафом ГИБДД в 50 000 рублей

Итак, 1 июня заканчивается правительственный мораторий на ввоз в Россию автомобилей, не оборудованных модулем оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Он действовал в отношении россиян, импортировавших автомобиль для личного пользования в прошлом году. На короткое время в 2022-ом Правительство РФ разрешило российским автопроизводителям и всем импортерам автотранспорта не ставить модули ЭРА-ГЛОНАСС на авто, выпускаемые на отечественный рынок. Это было сделано из-за санкций, которые нарушили логистику поставок микрочипов для автомобильных устройств.
Однако уже в конце 2022-го года для юрлиц-импортеров машин и отечественных производителей установка модулей вновь стала обязательной, как и до СВО. Поблажку продлили только для физлиц-импортеров авто. Но с 1 июня и они тоже лишатся возможности ставить на первоначальный учет в ГИБДД транспорт без ЭРА-ГЛОНАСС.
В преддверии этой даты в СМИ и соцсетях пронеслась волна фейковых сообщений. Якобы за езду на ввезенной в Россию во время моратория «машине без ГЛОНАСС» сотрудники ГИБДД начнут штрафовать всех и вся. И даже называлась сумма наказания: 50 000 рублей. Мол, «безглонассный» автомобиль, поставленный на учет ГИБДД в период действия моратория, должны быть оснащен аварийным модулем уже самим автовладельцем.
На самом деле это не так. Начнем с того, что в КоАП присутствуют лишь три статьи, так или иначе касающиеся эксплуатации автомобиля без аварийного модуля. И все они касаются автотранспорта, занятого в грузо- и пассажирских перевозках. По поводу легковых автомобилей частных лиц КоАП молчит как рыба об лед! Для понимания перечислим статьи Кодекса, связанные с отсутствием или неработоспособностью модуля ЭРА-ГЛОНАСС.
Во-первых, это ст. 12.21.2 «Нарушение правил перевозки опасных грузов». По ней водителю положен штраф 1000—1500 рублей, а владельцу авто 150 000—200 000 ₽
Во-вторых, ст.14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Поскольку без модуля ГЛОНАСС на ТС невозможно получить лицензию на перевозку пассажиров. По этой статье должностному лицу или ИП полагается 75 000 рублей штрафа, а юрлицу — до 400 000 рублей.
И в-третьих, существует еще ст. 12.31.1 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Тут водителю полагается 1500 рублей штрафа, а юрлицу-владельцу ТС — 25 000.
Заметим, что некоторую путаницу в вопрос оборудования «кнопкой» ЭРА-ГЛОНАСС машин, изначально лишенных этой системы, внес АВТОВАЗ. В свое время он пообещал доустановить их на свои авто, выпущенные в период действия моратория, в рамках отзывной компании. Возможно именно это обстоятельство подтолкнуло к появлению домыслов о «штрафах за отсутствие ГЛОНАСС».
– Если автомобиль, законно принадлежащий физлицу, был законным же образом поставлен на учет в ГИБДД, то претензий со стороны властей из-за отсутствия модуля ГЛОНАСС к нему быть не может. Да и, насколько я знаю, не существует в действующем КоАП статьи, по которой можно было бы наказывать автовладельца за езду на личном автомобиле без ЭРА-ГЛОНАСС, — считает независимый консультант по автомобильной промышленности Сергей Бургазлиев.