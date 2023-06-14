Как ГИБДД наказывает водителей за движение задом на автомобиле

Табу также накладывается на движение задним ходом на автомагистралях. Хотя и про одностороннюю улицу в ПДД ничего не сказано. Точнее, сказано, но косвенно. К примеру, езда во встречном направлении по дороге с односторонним движением наказывается штрафом в размере 5000 рублей, либо лишением «прав» на срок от четырех до шести месяцев. О чем русским по белому написано в ст. 12.16 КоАП РФ.

Многие водители наверняка скажут, что речь в данном случае идет о езде по «встречке», а вот задом на подобном отрезке проехать можно. Что ж, попробуйте. Вот только вряд ли вы потом докажете сотруднику ДПС, что двигались не в противоположном направлении, сдавая задком своей машины по односторонней дороге. К тому же, на подобных участках наверняка могут быть перекрестки, где, как уже было сказано, подобные маневры категорически запрещены. Даже Верховный суд некогда разъяснил подобные действия, «разрешив» водителям ехать задним ходом лишь в случае необходимости объехать препятствие, либо для парковки.

Что касается хитрецов, решивших с «аварийкой» задом проехать под «кирпич», то тут и вовсе никаких поблажек не предусмотрено. Штраф за подобную шалость, создающую аварийную ситуацию на дороге, составит от 1500 до 3000 рублей. В общем, «врубать заднюю» — дело неблагодарное.