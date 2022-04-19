Что может быстро сломаться в автомобиле, если долго ехать задним ходом

На самом деле, ситуация, когда водитель должен очень долго ехать задним ходом действительно имеет место быть. Вот пример: автовладелец поставил машину на стоянку и затялул рукоять ручного тормоза. А колодки «ручника» в барабанных тормозах — старые, да и проржавел механизм основательно. За ночь колодки прикипели, и когда водитель сорвал их, эти детали попросту развалились и заклинили одно из колес. Получилась ситуация, когда вперед машина не едет, а вот назад может.
Чтобы дотянуть до сервиса человек вынужден долго ехать задом наперед. И вот тут возникает вопрос: выдержит ли двигатель и трансмиссия подобную нагрузку?
В принципе, машина может выдержать многое. Даже если жать педаль газа в пол, задним ходом можно разогнаться до 70 км/ч. Такие эксперименты были. Но вот если случайно дернуть рулем на такой скорости, то автомобиль вильнет в сторону и дело может закончиться серьезным ДТП.
Поэтому лучше ехать медленно, но в этом случае надо следить за оборотами мотора. Скорее всего, это придется делать по звуку. Поскольку задняя передача самая «мощная», то обороты резко подскакивают. Это не только довольно сильно увеличивает расход топлива, но и дает нагрузку на двигатель, что может кончиться совсем плохо.
Дело в том, что при долгом движении назад силовой агрегат практически не охлаждается. Конструкция машины такова, что наиболее эффективное охлаждение происходит лишь при движении вперед. Если же долго ехать назад, особенно в летнюю жару, то двигатель быстро перегреется. А водитель этого может просто не увидеть. Ведь он смотрит не на приборы, а через заднее стекло.
Стоит ли говорить, что перегрев чреват целым букетом серьезных проблем? К самым опасным отнесем появление трещин на головке блока цилиндров, оплавленные поршни, проворот вкладышей. Все это требует очень дорогого и квалифицированного ремонта. А сейчас он может буквально разорить.