Что может быстро сломаться в автомобиле, если долго ехать задним ходом

На самом деле, ситуация, когда водитель должен очень долго ехать задним ходом действительно имеет место быть. Вот пример: автовладелец поставил машину на стоянку и затялул рукоять ручного тормоза. А колодки «ручника» в барабанных тормозах — старые, да и проржавел механизм основательно. За ночь колодки прикипели, и когда водитель сорвал их, эти детали попросту развалились и заклинили одно из колес. Получилась ситуация, когда вперед машина не едет, а вот назад может.

Чтобы дотянуть до сервиса человек вынужден долго ехать задом наперед. И вот тут возникает вопрос: выдержит ли двигатель и трансмиссия подобную нагрузку?

В принципе, машина может выдержать многое. Даже если жать педаль газа в пол, задним ходом можно разогнаться до 70 км/ч. Такие эксперименты были. Но вот если случайно дернуть рулем на такой скорости, то автомобиль вильнет в сторону и дело может закончиться серьезным ДТП.