Когда можно ездить и парковаться на тротуаре без опасения получить штраф

Помимо прочего, на отдельных участках дорог установлены вполне себе официальные указатели, разрешающие парковку на поребрике. Речь идет о знаке 6.4 и его табличках с цифрами от 8.6.2 до 8.6.9, обозначающими околотротуарную стоянку. Как правило, его действие распространяется до ближайшего перекрестка, либо на расстояние от 400 до 800 метров от площадки, предназначенной для стоянки-остановки.

Другое дело, что в мегаполисах подобные зоны нередко предполагают платную парковку, которая, впрочем, все равно выйдет дешевле, чем штраф за наезд на тротуар там, где это запрещено. Если, опять же, вы не тормознули на бордюре для освобождения багажника от тяжелого груза.

Кстати, а знаете ли вы, что любой из проходящих мимо «безлошадных» в мгновение ока может создать водителю невероятные проблемы? Причем речь идет не только о жалобах и вызове ГИБДД. Пешеходы умеют подставить автовладельца так, что мало не покажется: подробнее об этом — здесь.