Как гаишники реагируют на водителей, жующих за рулем

Любопытно, что за разговор по мобильному телефону за рулем в нашей стране предусмотрен штраф в размере 1500 рублей, ибо гаджет отвлекает от дороги, создавая угрозу аварийной ситуации. Те же санкции и в отношении любителей «поковырять» смартфон даже в пробках. Ведь один неловкий «лайк», и ты торчишь в корме впереди идущего автомобиля.
Но почему же в России не штрафуют за поедание пищи в ходе управления машиной, ведь поглощение «фастфуда» и прочих «вкусняшек» создает не меньше опасности, чем диалог по «мобильнику»? Руки заняты, реакции — медленнее.
Впрочем, не будем сейчас призывать законотворцев к введению очередного штрафа, тем более, что гаишники и без того весьма неоднозначно реагируют на шоферов, закусывающих на ходу.
Как правило, жующий человек за рулем автомобиля вызывает у правоохранителей подозрение в том, что водитель пытается скрыть последствия недавней попойки. Особенно пристально обращают внимание стражи порядка на «рулевых», мусолящих во рту жевательную резинку, якобы маскирующую запах алкоголя. Также интерес у инспекторов ДПС возникает к драйверам, покусывающим яблоко и заливающим в гортань водичку. Как известно, с похмелья организм требует влаги, а сотрудник ГИБДД — дыхнуть в трубочку.
Что касается водителей такси и грузовиков, длительное время проводящих за рулем, то попадись они в ходе поглощения пищи на ходу автомобиля, гаишники с удовольствием устроят им дополнительную проверку. Учитывая тот факт, что пилоты изрядно устали, докопаться до них будет проще простого.
Впрочем, и шофера обычной легковушки могут остановить, как минимум для того, чтобы объяснить о потенциальной опасности употребления съестного во время вождения. Как максимум же — провести инспекцию транспортного средства. А потому для приема пищи все же лучше остановиться, дабы избежать встречи с ГИБДД и аварийных ситуаций на дороге.