Как гаишники реагируют на водителей, жующих за рулем

Любопытно, что за разговор по мобильному телефону за рулем в нашей стране предусмотрен штраф в размере 1500 рублей, ибо гаджет отвлекает от дороги, создавая угрозу аварийной ситуации. Те же санкции и в отношении любителей «поковырять» смартфон даже в пробках. Ведь один неловкий «лайк», и ты торчишь в корме впереди идущего автомобиля.

Но почему же в России не штрафуют за поедание пищи в ходе управления машиной, ведь поглощение «фастфуда» и прочих «вкусняшек» создает не меньше опасности, чем диалог по «мобильнику»? Руки заняты, реакции — медленнее.

Впрочем, не будем сейчас призывать законотворцев к введению очередного штрафа, тем более, что гаишники и без того весьма неоднозначно реагируют на шоферов, закусывающих на ходу.