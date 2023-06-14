Как гаишники реагируют на водителей, жующих за рулем

Фото: АвтоВзгляд
В ряде стран употребление пищи за рулем категорически запрещено. Подобных едоков осуждают и штрафуют. Что касается России, то прямого запрета на поедание «вкусняшек» во время управления автомобилем нет. Однако сотрудники ГИБДД довольно жестко реагируют на мобильный перекус водителя.
Лика Затворная

Любопытно, что за разговор по мобильному телефону за рулем в нашей стране предусмотрен штраф в размере 1500 рублей, ибо гаджет отвлекает от дороги, создавая угрозу аварийной ситуации. Те же санкции и в отношении любителей «поковырять» смартфон даже в пробках. Ведь один неловкий «лайк», и ты торчишь в корме впереди идущего автомобиля.

Но почему же в России не штрафуют за поедание пищи в ходе управления машиной, ведь поглощение «фастфуда» и прочих «вкусняшек» создает не меньше опасности, чем диалог по «мобильнику»? Руки заняты, реакции — медленнее.

Впрочем, не будем сейчас призывать законотворцев к введению очередного штрафа, тем более, что гаишники и без того весьма неоднозначно реагируют на шоферов, закусывающих на ходу.

Фото www.thedetroitbureau.com

Как правило, жующий человек за рулем автомобиля вызывает у правоохранителей подозрение в том, что водитель пытается скрыть последствия недавней попойки. Особенно пристально обращают внимание стражи порядка на «рулевых», мусолящих во рту жевательную резинку, якобы маскирующую запах алкоголя. Также интерес у инспекторов ДПС возникает к драйверам, покусывающим яблоко и заливающим в гортань водичку. Как известно, с похмелья организм требует влаги, а сотрудник ГИБДД — дыхнуть в трубочку.

Что касается водителей такси и грузовиков, длительное время проводящих за рулем, то попадись они в ходе поглощения пищи на ходу автомобиля, гаишники с удовольствием устроят им дополнительную проверку. Учитывая тот факт, что пилоты изрядно устали, докопаться до них будет проще простого.

Впрочем, и шофера обычной легковушки могут остановить, как минимум для того, чтобы объяснить о потенциальной опасности употребления съестного во время вождения. Как максимум же — провести инспекцию транспортного средства. А потому для приема пищи все же лучше остановиться, дабы избежать встречи с ГИБДД и аварийных ситуаций на дороге.

ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, ГИБДД
15 июня 2023
308