110 км/ч: ГИБДД зафиксировала новый рекорд скорости на электросамокате

— К сожалению, мы допустили на российский рынок мощные самокаты, способные разгоняться до больших скоростей. Порой они передвигаются по дорогам наравне с автомобильным потоком. К примеру, в Москве камерой зафиксирована скорость передвижения самокатчика в 110 км/ч. Часто видим, как ездят по 80—90 км/ч. Это крайне опасно, потому как самокат невозможно быстро остановить. Кроме того, он неустойчив. А поймать и наказать самокатчиков трудно, потому как регистрационных знаков на СИМ нет, так же как и прав у их водителей. Штрафовать людей на самокатах можно только как пешеходов, — сказал генерал Черников на пресс-конференции в «Известиях».

Проблемы с самокатами нарастают, и, несмотря на придание им официального статуса «средств индивидуальной мобильности» (СИМ), уровень безопасность не повышается. По данным ГИБДД, одними из самых агрессивных ездоков оказываются курьеры. Нередко, сбив человека, они скрываются с места происшествия. А их «игрушки» по характеристикам уже приближаются к мопедам и даже мотоциклам, на которые необходимо получать «права». Мы не раз призывали ввести требования регистрации мощных СИМ, и, возможно, столь печальная статистика поможет сдвинуть процесс с мертвой точки.

— Я сам езжу на самокате, и это действительно удобно. Но нужно во всем знать меру и ради обеспечения безопасности на дорогах не будет лишним систематизировать эксплуатацию этого вида транспорта, — добавил г-н Черников.