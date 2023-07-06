Зачем глава ГИБДД Михаил Черников бросился под колеса проезжающей машины

По итогам прошлого года был зафиксирован рост числа ДТП на дорогах страны на 5,2%. Среди причин аварийности называются выезд на встречную полосу движения, неправильный выбор скоростного режима и наезд на пешеходов. При этом треть смертельных происшествий происходит на федеральных трассах.

Как рассказал глава ГИБДД, одним из главных способов решения проблемы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» видится разделение встречных потоков транспорта за счет установки барьеров. Однако это далеко не единственная мера.

— Огромное количество водителей засыпает за рулем и улетает в кювет, — рассказал глава ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции в «Известиях». — Усталость это бич, такой же, как пьянство. Поэтому нужны электронные системы слежения за усталостью водителя. Сейчас подобные приборы продаются в магазинах. Однако развитие технологий позволяет шагнуть дальше: уже обкатываются системы автоматизированного управления. У КАМАЗа и «Яндекса» очень хорошие результаты.

Я сам выбежал на испытаниях перед транспортным средством с автопилотом. Система увидела меня и остановила машину. Этот высокоинтеллектуальный глаз не знает усталости и даже в ночное время видит препятствие гораздо дальше, чем человек, — подчеркнул главный гаишник страны.

Напомним, что легковые автомобили «Яндекса» уже больше года тестируются на дорогах столицы, а магистральные грузовики с автопилотом с июня 2023 года испытываются на скоростной трассе М−11 «Нева».