Когда камеры ГИБДД начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО

— Процесс идет, и рабочая группа регулярно собирается. Мы очень рассчитываем, что проверка наличия ОСАГО по камерам заработает в этом году. Остались сложности методологического характера, мы хотим минимизировать число возможных жалоб и проблем с несправедливо или неверно выписанными штрафами, — сказал г-н Уфимцев в интервью нашим коллегам из «Известий».

Техническая база для реализации задумки действительно есть: ответственную миссию проверять наличие полисов ОСАГО у водителей поручили системе «Карантин» — той самой, что помогала отлавливать «безбилетников» в разгар пандемии коронавируса, когда россияне должны были сидеть на самоизоляции и на каждую поездку оформлять пропуск.

Однако решить проблемы с «железом» и программным обеспечением недостаточно, нужно также синхронизировать базы данных ГИБДД и РСА, разработать единые протоколы и правила подключения региональных комплексов фото- и видеофиксации нарушений, и вот здесь случился «затык». Как ни странно, забуксовали именно гаишники.

Так какова же вероятность, что вся эта история сдвинется с мертвой точки, в которой она оказалась еще в 2020-м, теперь? В теории сделать все необходимое вполне можно за пару месяцев, и тогда камеры действительно начнут «штрафовать» за езду без полиса ОСАГО до конца 2023 года. Но верится в это, учитывая трехлетнее промедление, с трудом. С другой стороны, Россия сейчас переживает далеко не самые простые времена, и денежки госказне ой как нужны…