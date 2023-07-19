Участникам СВО могут разрешить получать «права» без обучения в автошколе

Тамбовские депутаты почему-то решили, что участие в спецоперации на Украине само по себе можно приравнять к обучению вождению машины. Они внесли в Госдуму РФ законопроект, разрешающий бойцам СВО сдавать экзамен в ГИБДД для получения «прав» без траты времени и денег на посещение автошколы. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он (а как же иначе!) преследует цель создания дополнительных мер поддержки граждан, принимающих участие в СВО — мобилизованных, добровольцев, контрактников и просто проходящих военную службу.

Таким образом, тамбовские думцы предлагают воскресить институт «самоподготовки» к экзаменам в ГИБДД, от которого в России благополучно избавились еще в 2013 году. Напомним, что до того момента можно было пройти обучение на права «экстерном». А потом «до победного конца» раз за разом сдавать экзамены в ГИБДД, попутно обучаясь вождению на собственных ошибках. При этом полиция фиксировала повышенную аварийность среди водителей, получивших «права» после подобной «самоподготовки». Что, собственно, и стало в свое время одним из главных аргументов для запрета этого способа получения ВУ.