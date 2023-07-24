Минтранс приготовил для электросамокатчиков ужесточение ПДД и драконовские штрафы

В ходе очередного заседания Общественной палаты стало известно о планах Минтранса ввести для владельцев электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ) более жесткие правила поведения на дороге. С марта этого года, когда в ПДД были внесены поправки, касающиеся пилотов СИМ, прошло немного времени, а у ведомства уже появилось желание усовершенствовать соответствующий раздел Правил.

В частности, для электросамокатчиков и им подобных любителей прохватить по тротуарам планируется ввести требование сбрасывать скорость до 10 км/ч при обгоне пешеходов. Правда, не ясно пока, как контролировать его выполнение.

Кроме того, ведомство хотело бы создать своего рода реестр СИМ, с помощью которого можно было бы находить виновников инцидентов с участием индивидуального электротранспорта. В Минтрансе также решили, что требуется более четко прописать в ПДД определения СИМ и мопедов. Поскольку существующие формулировки якобы вызывают разночтения у сотрудников ДПС и владельцев ТС.

К тому же ведомство выступает за введение в КоАП специальных штрафов для электросамокатчиков и иже с ними за нарушения ПДД. Однако о конкретных статьях и суммах взысканий на данный момент ничего не известно. А ГИБДД, по данным «Коммерсанта», предлагает внести в Правила запрет на езду вдвоем на одном электросамокате.