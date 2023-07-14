Новый порядок ГИБДД: гаишников вооружили очередным кнутом для водителей

Пожалуй, одним из самых забавных пунктов Порядка, по которому отныне трудится каждый сотрудник российской ГИБДД, касается запрета прикасаться к «средствам связи» водителя. Раньше им не разрешалось брать в руки вместе с водительскими документами лишь деньги и ценности, а теперь специально прописали «связь».
Не вполне понятно, зачем потребовалось отдельно упоминать гаджеты. Неужели водители повадились давать сотрудникам взятки смартфонами? Не исключено, что в следующей редакции «библии гаишника» мы увидим отдельный запрет для полицейских на подключение к Wi-Fi, раздаваемому с мобильника или планшета остановленного для проверки документов автомобилиста.
Кроме того, сотрудникам ДПС теперь прямо вменяется сообщать родственникам попавшего в аварию гражданина информацию о медучреждении, куда того отправили в случае ранения. Надо полагать, что гаишники в массе своей крайне бессердечно отфутболивают родственников пострадавших в таких ситуациях, раз потребовалось писать об этом специальную «инструкцию» в приказе МВД.
Забавно, что Порядок разрешает сотрудникам ГАИ знакомить любознательных автомобилистов с документами, «содержащими информацию ограниченного распространения». Имеются в виду случаи, когда водитель требует от остановившего его инспектора предоставить документальное обоснование: что за рейд такой проходит, из-за которого ему пришлось потерять пару минут на проверке документов полицией? В ответ на подобный «запрос» патрульный должен отправить любопытного гражданина в дежурную часть. Где тому продемонстрируют интересующий внутренний полицейский документ.
Есть и откровенно неприятный для автомобилиста момент. В новом Порядке фактически узаконено применение патрульными ГИБДД ст.19.3 КоАП («Неподчинение законным требованиям сотрудника полиции»). Теперь 15 суток административного ареста можно получить за отказ выйти из машины по требованию инспектора. Это своего рода прецедент. Теперь каждый сотрудник ДПС, творчески используя Порядок, сможет «привязать» эту статью практически к любому своему требованию в отношении водителя.