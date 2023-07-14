Новый порядок ГИБДД: гаишников вооружили очередным кнутом для водителей

Пожалуй, одним из самых забавных пунктов Порядка, по которому отныне трудится каждый сотрудник российской ГИБДД, касается запрета прикасаться к «средствам связи» водителя. Раньше им не разрешалось брать в руки вместе с водительскими документами лишь деньги и ценности, а теперь специально прописали «связь».

Не вполне понятно, зачем потребовалось отдельно упоминать гаджеты. Неужели водители повадились давать сотрудникам взятки смартфонами? Не исключено, что в следующей редакции «библии гаишника» мы увидим отдельный запрет для полицейских на подключение к Wi-Fi, раздаваемому с мобильника или планшета остановленного для проверки документов автомобилиста.

Кроме того, сотрудникам ДПС теперь прямо вменяется сообщать родственникам попавшего в аварию гражданина информацию о медучреждении, куда того отправили в случае ранения. Надо полагать, что гаишники в массе своей крайне бессердечно отфутболивают родственников пострадавших в таких ситуациях, раз потребовалось писать об этом специальную «инструкцию» в приказе МВД.