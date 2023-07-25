Поблагодарил «аварийкой»: как за это наказывают сотрудники ДПС

Есть в Правилах дорожного движения п.19 «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами», в которой русским по белому написано, что закон не запрещает водителю моргать фарами своего автомобиля. Равно, как и включать аварийную сигнализацию, о чем доходчиво изложено в п.7.1. ПДД. Правда без оговорочек, как водится, не обошлось.

Да, прямого запрета на использование «аварийки» в Правилах нет, но активировать ее водитель обязан лишь в определенных ситуациях. Например, при дорожно-транспортном происшествии, при поломке на проезжей части и вынужденной остановке в запрещенных местах, в ходе буксировки автомобиля, а также при ослеплении шофера дальним светом фар попутной машины. Кроме того, необходимо включать «аварийку» при высадке или посадке детей в авто с опознавательным знаком «Перевозка детей». А еще в ряде других случаев «для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».

Иными словами, моргать всеми четырьмя «поворотниками» хоть просто так, хоть в качестве благодарности у нас не запрещено, но и не разрешено. А потому при большом желании стражи порядка все же могут привлечь пилота машины с сияющей «аварийкой» к ответственности по ст. 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки». Штраф за респект или извинение на дороге составит 500 рублей.