Поблагодарил «аварийкой»: как за это наказывают сотрудники ДПС

Фото avtovzglyad.ru
Все мы давно привыкли к тому, что в качестве благодарности или извинения водители сигнализируют друг другу световыми приборами. К примеру, дальним светом или включением «аварийки». Что за подобное шоферское общение могут сделать коварные придорожные полицейские, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Руслан Черный

Есть в Правилах дорожного движения п.19 «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами», в которой русским по белому написано, что закон не запрещает водителю моргать фарами своего автомобиля. Равно, как и включать аварийную сигнализацию, о чем доходчиво изложено в п.7.1. ПДД. Правда без оговорочек, как водится, не обошлось.

Да, прямого запрета на использование «аварийки» в Правилах нет, но активировать ее водитель обязан лишь в определенных ситуациях. Например, при дорожно-транспортном происшествии, при поломке на проезжей части и вынужденной остановке в запрещенных местах, в ходе буксировки автомобиля, а также при ослеплении шофера дальним светом фар попутной машины. Кроме того, необходимо включать «аварийку» при высадке или посадке детей в авто с опознавательным знаком «Перевозка детей». А еще в ряде других случаев «для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».

Иными словами, моргать всеми четырьмя «поворотниками» хоть просто так, хоть в качестве благодарности у нас не запрещено, но и не разрешено. А потому при большом желании стражи порядка все же могут привлечь пилота машины с сияющей «аварийкой» к ответственности по ст. 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки». Штраф за респект или извинение на дороге составит 500 рублей.

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
25 июля 2023
291

Опрос

Знаете ли вы о бесплатных программах помощи на дорогах от автопроизводителей?