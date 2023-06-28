Как схлопотать штраф ГИБДД за перевозку собаки или кота на дачу

Ваш песик обожает выставить морду из окна движущегося авто и всей пастью ловить встречный ветер? А любимый котяра привык путешествовать, вольготно развалившись на полке за задним пассажирским диваном? В таком случае можем вас «порадовать»: в ходе каждой такой поездки с питомцем в автомобиле вы прямо таки нарываетесь на штраф.
Первый же встречный инспектор ГИБДД может вам его оформить. И не удивимся если скоро полицейские камеры автоматической фиксации начнут «фоткать» высунувшихся из окон собак или сидящих на коленях у переднего пассажира «пушистиков» всех видов. Это не страшилка, а вполне реальная вещь. Дело в том, что животное в машине — не пассажир. С точки зрения закона, собака или кошка — имущество, принадлежащее человеку. А имущество, которое тот перевозит, носит название «груз».
Пункт 23.2 ПДД говорит, что «водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения». То есть, согласно букве закона, груз во время движения машины не должен иметь возможность залезь под педаль тормоза, разлечься под лобовым стеклом, перекрыв водителю обзор, или тыкаться слюнявой мордой ему в локоть, настырно требуя чтобы ему почесали за ушком. Груз, будь он хоть трижды живым и практически членом семьи, следует надежно крепить на все время пути. Это проще всего устроить, посадив животное в клетку-переноску.
С кошками это устроить проще всего. А габариты многих пород собак требуют использования клеток, которые не во всякий внедорожник можно уместить. В отсутствие «решеток», животное следует надежно зафиксировать в том или ином месте салона, привязав его поводок, например, к подголовнику сиденья. Если проигнорировать это требование (как делает подавляющее большинство владельцев собак и кошек), водителю «светит» штраф по ст. 12.21 КоАП за нарушение правил перевозки грузов — 500 ₽ Мелочь, а неприятно. Да и зачем давать гаишникам лишний повод составить протокол?
В процессе перевозки домашнего питомца можно попасть в еще менее приятную ситуацию. Люди часто оставляют собак и кошек в машине одних, отлучаясь, скажем, в магазин. Известны случаи, когда праздношатающийся активист-зоозащитник становился свидетелем подобного и вызывал полицию, обвиняя автовладельца в жестоком обращении с животным. Обычно правоохранитель не сильно горит желанием заводить по такому случаю дело в рамках ст. 245 УК. Но когда служивому позарез нужно продемонстрировать начальству свою результативность, он оформит кого угодно и по какой угодно статье. Между тем, «жестокое обращение» грозит не только штрафом до 80 000 ₽, но и реальным тюремным сроком до трех лет.
Подобный сценарий, конечно, отдает сюрреализмом. Но жизнь порой подкидывает сюжеты и пхлеще. И если ты возишь в машине своего «пушистика», надо помнить о всех возможных подводных камнях, связанных с этим делом.