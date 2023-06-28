Как схлопотать штраф ГИБДД за перевозку собаки или кота на дачу

Ваш песик обожает выставить морду из окна движущегося авто и всей пастью ловить встречный ветер? А любимый котяра привык путешествовать, вольготно развалившись на полке за задним пассажирским диваном? В таком случае можем вас «порадовать»: в ходе каждой такой поездки с питомцем в автомобиле вы прямо таки нарываетесь на штраф.

Первый же встречный инспектор ГИБДД может вам его оформить. И не удивимся если скоро полицейские камеры автоматической фиксации начнут «фоткать» высунувшихся из окон собак или сидящих на коленях у переднего пассажира «пушистиков» всех видов. Это не страшилка, а вполне реальная вещь. Дело в том, что животное в машине — не пассажир. С точки зрения закона, собака или кошка — имущество, принадлежащее человеку. А имущество, которое тот перевозит, носит название «груз».

Пункт 23.2 ПДД говорит, что «водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения». То есть, согласно букве закона, груз во время движения машины не должен иметь возможность залезь под педаль тормоза, разлечься под лобовым стеклом, перекрыв водителю обзор, или тыкаться слюнявой мордой ему в локоть, настырно требуя чтобы ему почесали за ушком. Груз, будь он хоть трижды живым и практически членом семьи, следует надежно крепить на все время пути. Это проще всего устроить, посадив животное в клетку-переноску.