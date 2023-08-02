Как из-за украинских беспилотников радар-детекторы превращаются в бесполезный хлам

В существовании зон, где радар-детектор даже включать не имеет смысла, можно убедиться, просто прокатившись по столичной МКАД. Теперь на протяжении десятков километров пути по этой магистрали «антирадар» не только иногда сообщает о гаишной камере впереди, а еще и пищит, истерически предупреждая о том, что авто подвергается облучению радиоволнами К-диапазона. Это электромагнитное излучение с частотами 18—26,5 ГГц и длиной волны в 1,67−1,13 см. Их применяют, помимо прочего, в полицейских устройствах контроля скорости. Например, в комплексах «Стрелка» первого поколения.

Но вот заковыка: камер этого типа на МКАД уже не осталось. Их полностью вытеснили комплексы, определяющие скорость машин без применения радарных технологий — с помощью алгоритмов анализа видеоизображения. О них предупреждает водителя не приемное устройство «антирадара», а его «мозги» — согласно информации из недр базы данных гаджета.

И вот в какой-то момент, примерно месяц-полтора назад, автор этих строк вместо привычных периодических голосовых предупреждений радар-детектора стал наблюдать за ним на МКАД вышеописанную манеру поведения.