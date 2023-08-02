Как из-за украинских беспилотников радар-детекторы превращаются в бесполезный хлам

В существовании зон, где радар-детектор даже включать не имеет смысла, можно убедиться, просто прокатившись по столичной МКАД. Теперь на протяжении десятков километров пути по этой магистрали «антирадар» не только иногда сообщает о гаишной камере впереди, а еще и пищит, истерически предупреждая о том, что авто подвергается облучению радиоволнами К-диапазона. Это электромагнитное излучение с частотами 18—26,5 ГГц и длиной волны в 1,67−1,13 см. Их применяют, помимо прочего, в полицейских устройствах контроля скорости. Например, в комплексах «Стрелка» первого поколения.
Но вот заковыка: камер этого типа на МКАД уже не осталось. Их полностью вытеснили комплексы, определяющие скорость машин без применения радарных технологий — с помощью алгоритмов анализа видеоизображения. О них предупреждает водителя не приемное устройство «антирадара», а его «мозги» — согласно информации из недр базы данных гаджета.
И вот в какой-то момент, примерно месяц-полтора назад, автор этих строк вместо привычных периодических голосовых предупреждений радар-детектора стал наблюдать за ним на МКАД вышеописанную манеру поведения.
Когда подобное случилось впервые, появилось подозрение, что в непосредственной близости от моего авто двигалась машина с работающим адаптивным круиз-контролем или системой контроля «слепых зон». Обе могут использовать радиоволны. Но позже стало понятно, что дело явно не в электронных ассистентах соседних ТС. Мой радар-детектор стал, по сути, бесполезен на столичной магистрали, поскольку непрерывно предупреждал о несуществующей радарной «Стрелке», игнорируя реально действующие камеры. Характерно, что при езде за городом ничего подобного не наблюдается — гаджет ведет себя вполне адекватно.
В конце концов более-менее логичное объяснение феномену было найдено. Дело в том, что сантиметровый диапазон радиоволн используют не только комплексы ГИБДД, но и некоторые средства ПВО, с недавних пор появившиеся на территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Видимо, после налета в конце весны роя украинских ударных дронов на столицу местная противовоздушная оборона была усилена. Причем настолько, что теперь боевые машины (если верить моему радар-детектору) установлены чуть ли не «плечом к плечу» вдоль МКАД.
Что ж, я с радостью готов мириться с незамолкающим «антирадаром» — лишь бы всякая взрывающаяся укрогадость не долетала до столичных улиц.