Зачем некоторые камеры ГИБДД оснащают рупорами громкоговорителей

Наверняка хоть раз вы обращали внимание на рубежи автоматической фиксации нарушений ПДД, оснащенные не только камерами, но еще и странными штуковинами, похожими на своего рода «мегафоны». Например, в виде белых цилиндров с конусообразными раструбами. Широкая часть такого «громкоговорителя» обычно обращена к проезжей части дороги. Ее торец окрашен в черный цвет. Это — камера ГИБДД, оборудованная мощным инфракрасным излучателем.
Черная часть устройства, собственно, и является прожектором, испускающим невидимые человеческому глазу волны. Иногда, преимущественно в темное время суток, его работу все-таки можно обнаружить — по периодическим неярким красноватым вспышкам на «торце». Это признак того, что рубеж контроля активно «просеивает» проезжающих водителей на предмет совершенно определенных видов нарушений.
Речь идет о езде с непристегнутым ремнем безопасности и о разговоре по телефону за рулем без использования системы «хэндс фри». За первое полагается 1000 рублей штрафа по статье 12.6 КоАП, а за второе 1500 рублей по статье 12.36.1 КоАП. Дело в том, что для многих камер ГИБДД в салоне машины даже днем слишком темно, чтобы можно было четко зафиксировать подобный «грешок». И для этого объект (салон авто) требуется подсветить. Использовать для таких целей обычный прожектор — не вариант, он может ослепить водителя (особенно ночью), что приведет к ДТП.
Поэтому применяют ИК-излучатель. А чтобы он подольше послужил и не перегревался, его настраивают так, чтобы он включался лишь на мгновение, когда в объективе камеры появляется автомобиль. Заметим, что в последнее время распознавать непристегнутый ремень и смартфоны начали и камеры ГИБДД, неоснащенные «ИК-пушкой» подобного типа. Судя по всему, производители комплексов научили программное обеспечение адекватно обрабатывать даже недостаточно четкие и затемненные кадры.
Иной раз на дороге попадаются камеры, в комплекте с которыми висят и громкоговорители более традиционного вида: без «черного прожектора», но с привычной для устройства «мегафона» формой — с цилиндрической центральной частью и обрамляющим ее конусообразным рупором. Чаще всего такие комплексы с «говорилкой», смонтированные на одном столбе освещения, попадаются водителям на мостах и эстакадах.
Если вы видите такое устройство, знайте: к автоматической фиксации нарушений ПДД входящий в него видеоблок никакого отношения не имеет. Это — часть системы мониторинга обстановки на конкретном объекте инфраструктуры. С ее помощью где-то далеко специально обученные люди просто следят за происходящим, например, на мосту, по которому вы проезжаете. Они-то вам штраф ни за какую провинность уж точно не выпишут.