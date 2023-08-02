Зачем некоторые камеры ГИБДД оснащают рупорами громкоговорителей

Наверняка хоть раз вы обращали внимание на рубежи автоматической фиксации нарушений ПДД, оснащенные не только камерами, но еще и странными штуковинами, похожими на своего рода «мегафоны». Например, в виде белых цилиндров с конусообразными раструбами. Широкая часть такого «громкоговорителя» обычно обращена к проезжей части дороги. Ее торец окрашен в черный цвет. Это — камера ГИБДД, оборудованная мощным инфракрасным излучателем.

Черная часть устройства, собственно, и является прожектором, испускающим невидимые человеческому глазу волны. Иногда, преимущественно в темное время суток, его работу все-таки можно обнаружить — по периодическим неярким красноватым вспышкам на «торце». Это признак того, что рубеж контроля активно «просеивает» проезжающих водителей на предмет совершенно определенных видов нарушений.

Речь идет о езде с непристегнутым ремнем безопасности и о разговоре по телефону за рулем без использования системы «хэндс фри». За первое полагается 1000 рублей штрафа по статье 12.6 КоАП, а за второе 1500 рублей по статье 12.36.1 КоАП. Дело в том, что для многих камер ГИБДД в салоне машины даже днем слишком темно, чтобы можно было четко зафиксировать подобный «грешок». И для этого объект (салон авто) требуется подсветить. Использовать для таких целей обычный прожектор — не вариант, он может ослепить водителя (особенно ночью), что приведет к ДТП.