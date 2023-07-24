Депутаты придумали способ вывести из строя почти все камеры ГИБДД

фото АвтоВзгляд
В Госдуме покусились на порядок вещей, сложившийся в области автоматической фиксации нарушений ПДД водителями. От этого «бизнеса» хотят оттеснить коммерсантов: группа депутатов внесла на рассмотрение коллег поправку в КоАП, которая требует, чтобы частные компании перестали получать прибыль от работы комплексов.
Максим Строкер

Проект поправки в статью 2.6.1 КоАП однозначно требует, чтобы все камеры принадлежали государству. Большинство из них сейчас арендуется у частных компаний-владельцев, либо те занимаются фиксацией нарушений ПДД на основании той или иной формы подрядных отношений с государственным органом-заказчиком. Депутаты предлагают прописать в КоАП фразу о том, что «работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или работающие в автоматическом режиме средства фото- и киносъемки, видеозаписи должны находиться в собственности РФ или субъектов РФ».

— Расходы компании-инвестора на установку камер покрываются из сумм оплаченных штрафов, зафиксированных ими. Бюджет при этом не несет никаких расходов. Зато получает поступления от штрафов с каждой единицы видеооборудования. Получается, что чем больше нарушений ПДД, тем больше средств получит и местный бюджет, и компания-владелец камеры. Ради увеличения поступлений комплексы порой размещают не на участках с повышенной аварийностью, а там, где водители чаще допускают незначительные нарушения ПДД, — заявил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

фото АвтоВзгляд

Таким образом, по его словам, не решается главная задача автоматической фиксации — снижение количества ДТП. А нахождение камер ГИБДД в собственности государственных органов исключит коммерческую составляющую при выборе мест их установки, считает депутат.

В случае одобрения Госдумой этого законопроекта на рынке камер автоматической фиксации произойдет самая настоящая революция. Государственным органам субъектов Федерации, видимо, придется выкупать действующие комплексы автоматической фиксации у компаний-владельцев.

Для этого, а также для закупки новых устройств потребуется изыскивать немалые средства в не особо пухлых бюджетах регионов. Что вполне может привести к ситуации, когда из-за «регионального безденежья» станет невозможно эксплуатировать вполне исправные камеры ГИБДД, и формально они будут выведены из строя.

Заметим также, что в случае принятия поправки власти поставят крест на применении гражданами приложений для фиксации нарушений ПДД водителями, установленных на личных смартфонах.

видеофиксация, ПДД, госдума, КоАП, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, ГИБДД
24 июля 2023
2025

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