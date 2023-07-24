Депутаты придумали способ вывести из строя почти все камеры ГИБДД

Проект поправки в статью 2.6.1 КоАП однозначно требует, чтобы все камеры принадлежали государству. Большинство из них сейчас арендуется у частных компаний-владельцев, либо те занимаются фиксацией нарушений ПДД на основании той или иной формы подрядных отношений с государственным органом-заказчиком. Депутаты предлагают прописать в КоАП фразу о том, что «работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или работающие в автоматическом режиме средства фото- и киносъемки, видеозаписи должны находиться в собственности РФ или субъектов РФ».

— Расходы компании-инвестора на установку камер покрываются из сумм оплаченных штрафов, зафиксированных ими. Бюджет при этом не несет никаких расходов. Зато получает поступления от штрафов с каждой единицы видеооборудования. Получается, что чем больше нарушений ПДД, тем больше средств получит и местный бюджет, и компания-владелец камеры. Ради увеличения поступлений комплексы порой размещают не на участках с повышенной аварийностью, а там, где водители чаще допускают незначительные нарушения ПДД, — заявил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.