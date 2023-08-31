Как штрафуют и эвакуируют машины за неправильную парковку в отсутствии запрещающих знаков

Автомобилисты, как и все прочие люди, существа стайные и стадные. В плане ПДД этот феномен самым выпуклым образом проявляется при стихийной парковке, например, возле многоквартирного дома, станции метро или офисного центра. Все паркуют свои машины… как все, как принято в этой конкретной локации! Ориентируясь на поведение других водителей и отсутствие дорожных знаков, запрещающих оставлять тут автомобили.
Но в какой-то момент появляется стайка злых эвакуаторов и утаскивает в свое «логово» (на штрафстоянку то есть) партию припаркованных строго в духе местных «традиций» легковушек. От чего у их владельцев потом начинает изо всех щелей фонтанировать праведный гнев: всегда тут все так паркуются — за что меня-то наказали!
Чтобы не возникало подобных вопросов, прежде чем безбоязненно оставить автомобиль там, где отсутствуют запрещающие стоянку знаки, следует провести собственную экспертизу «уязвимостей» выбранного вами парковочного места с точки зрения ПДД.
Самый распространенный «косяк», из-за которого вы можете не обнаружить свою машину в той точке, где ее оставляли, связан с запретом в ПДД парковаться в узких местах. Внимательно следите за тем, чтобы между бортом вашей прижатой к бордюру «ласточки» и осевой сплошной разделительной линией было как минимум три метра. Если это расстояние меньше, знайте: парковку в таком стиле Правила запрещают однозначно.
Если осевая пунктир — проблем нет. А со сплошной разделительной линией шутки шутить не стоит даже в отсутствии знака запрета стоянки/остановки.
Вторая роковая ошибка, приводящая к штрафу, а порой и к эвакуации ТС, связана с существованием в природе велосипедистов. Не стоит игнорировать размеченную велодорожку на проезжей части даже если все прочие коллеги-автомобилисты смело паркуют на ней свой транспорт. Рано или поздно эвакуатор доберется и до них.
В ПДД существует своеобразная «фишка», из-за которой вполне можно стать обладателем штрафной квитанции за неправильную парковку, но о которой не помнит 99% автомобилистов! Это запрет оставлять машину «вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении». Этот пунктик Правил актуален не только для населенных пунктов, расположенных на сложном рельефе. Строго говоря, в соответствии с ним машину нельзя ставить даже там, где, скажем, глухой забор частного домовладения тянется до самого перекрестка. Либо деревья или кусты с густой кроной растут почти вплотную к достаточно круто поворачивающей проезжей части.
Оставить авто в подобном месте равносильно подставиться под «штрафной удар» знатоков ПДД и КоАП из полиции и местной эвакуационной организации. Дабы не оказаться в подобном положении водителю настоятельно рекомендуется освежить в памяти 12 главу ПДД — «Остановка и стоянка».