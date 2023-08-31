Как штрафуют и эвакуируют машины за неправильную парковку в отсутствии запрещающих знаков

Автомобилисты, как и все прочие люди, существа стайные и стадные. В плане ПДД этот феномен самым выпуклым образом проявляется при стихийной парковке, например, возле многоквартирного дома, станции метро или офисного центра. Все паркуют свои машины… как все, как принято в этой конкретной локации! Ориентируясь на поведение других водителей и отсутствие дорожных знаков, запрещающих оставлять тут автомобили.

Но в какой-то момент появляется стайка злых эвакуаторов и утаскивает в свое «логово» (на штрафстоянку то есть) партию припаркованных строго в духе местных «традиций» легковушек. От чего у их владельцев потом начинает изо всех щелей фонтанировать праведный гнев: всегда тут все так паркуются — за что меня-то наказали!

Чтобы не возникало подобных вопросов, прежде чем безбоязненно оставить автомобиль там, где отсутствуют запрещающие стоянку знаки, следует провести собственную экспертизу «уязвимостей» выбранного вами парковочного места с точки зрения ПДД.

Самый распространенный «косяк», из-за которого вы можете не обнаружить свою машину в той точке, где ее оставляли, связан с запретом в ПДД парковаться в узких местах. Внимательно следите за тем, чтобы между бортом вашей прижатой к бордюру «ласточки» и осевой сплошной разделительной линией было как минимум три метра. Если это расстояние меньше, знайте: парковку в таком стиле Правила запрещают однозначно.