Когда можно не бояться штрафа за парковку на тротуаре

Раньше, еще какой-то десяток лет назад, горожане в мегаполисах считали парковку во дворах многоэтажек еще советской постройки сущим «адом и Израилем». Ведь приходилось искать место, чтобы «приткнуть» свою машину на ночевку, приходилось действительно очень долго. Но подобные проблемы довольно скоро превратились в детский лепет — после того как города, в особенности Москва, стали интенсивно застраиваться «человейниками». Где в каждой высотке живет втрое-вчетверо больше людей, чем в «старосоветской» панельной многоэтажке.

О пространстве для стоянки автомобилей местных жителей проектировщики таких мирорайонов не думают вовсе. И в подобных условиях автовладельцам приходится идти на всевозможные ухищрения, чтобы хоть где-то хоть как-то размещать свой транспорт. В том числе и на тротуарах. А эти места становятся раем для эвакуаторщиков. Ведь там можно за день выполнить недельный план по заполнению штрафстоянки автомобилями бедолаг, польстившихся на покупку квартир в новеньком доме.

Однако во многих случаях штрафы даже за вызывающую парковку на тротуаре возле дома незаконны. А дело в том, что ближайшие окрестности изрядной доли городских многоэтажек в большинстве своем считаются жилой зоной. Что само по себе уже частично выводит их из сферы деятельности городских блюстителей парковочного режима.