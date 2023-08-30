Когда можно не бояться штрафа за парковку на тротуаре

Раньше, еще какой-то десяток лет назад, горожане в мегаполисах считали парковку во дворах многоэтажек еще советской постройки сущим «адом и Израилем». Ведь приходилось искать место, чтобы «приткнуть» свою машину на ночевку, приходилось действительно очень долго. Но подобные проблемы довольно скоро превратились в детский лепет — после того как города, в особенности Москва, стали интенсивно застраиваться «человейниками». Где в каждой высотке живет втрое-вчетверо больше людей, чем в «старосоветской» панельной многоэтажке.
О пространстве для стоянки автомобилей местных жителей проектировщики таких мирорайонов не думают вовсе. И в подобных условиях автовладельцам приходится идти на всевозможные ухищрения, чтобы хоть где-то хоть как-то размещать свой транспорт. В том числе и на тротуарах. А эти места становятся раем для эвакуаторщиков. Ведь там можно за день выполнить недельный план по заполнению штрафстоянки автомобилями бедолаг, польстившихся на покупку квартир в новеньком доме.
Однако во многих случаях штрафы даже за вызывающую парковку на тротуаре возле дома незаконны. А дело в том, что ближайшие окрестности изрядной доли городских многоэтажек в большинстве своем считаются жилой зоной. Что само по себе уже частично выводит их из сферы деятельности городских блюстителей парковочного режима.
Даже если во дворах установлены знаки, запрещающие стоянку, далеко не всегда они — основание для штрафа. Поскольку их часто размещают там по собственному почину управляющие компании — без официального согласования с ГИБДД и даже муниципальными властями. Что с правовой точки зрения ставит их в один ряд, например, с уличными фонарями. Этот юридический аспект имеет смысл прояснить любому автомобилисту, обитающему в «человейнике».
Более того: если машина стоит на тротуаре, велика вероятность, что она размещена на так называемой придомовой территории. То есть вообще за юридической гранью парковочного «добра и зла». Там, чтобы как-то принудить местного жителя не оставлять авто на тротуаре, недовольному субъекту придется в суде (!) доказать, что его ТС мешает пешеходам. Что почти невозможно.
Про штрафы и эвакуацию в такой ситуации вообще можно забыть. Они будут расценены судом как самоуправство и незаконные санкции — со всеми вытекающими последствиями для организации.
Правда, автомобилист, паркуясь на тротуаре, должен прежде убедиться (с помощью данных из кадастра), что выбранное им место действительно относится к придомовой территории. Иначе «фокус» не сработает, и авто окажется во власти «карателей».