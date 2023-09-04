Как водители получают коварные штрафы ГИБДД за парковку в разрешенном месте

Подавляющее большинство «рулевых», подыскивая место для парковки, ориентируются преимущественно на дорожные знаки. Либо разрешающие, либо запрещающие стоянку-остановку в конкретном месте. Особо продвинутые автомобилисты кое-что помнят про разметку вдоль обочины и знают, что именно она означает в плане парковки. Таким образом, стандартный водитель, завидев заветный знак с буковкой «Р» и размеченные на асфальте парковочные прямоугольники (или пунктир на расстоянии пары метров вдоль бордюра), без колебаний ставит там свое ТС. Убедившись предварительно, что на дорожном полотне в этом месте не нарисован «инвалидный» знак. И уходит по своим делам, будучи спокоен по поводу полной законопослушности своих действий.
А потом с сайта госуслуг или в специализированном приложении, отслеживающем штрафы ГИБДД, ему приходит уведомление о штрафе за парковку. Ошибочные штрафы, разумеется, никакая не фантастика. Но в данном случае речь не о них.
При ближайшем рассмотрении такого рода «письма счастья» оказываются оформлены не за саму парковку как таковую. На кадрах фотофиксации подобных нарушений запечатлен факт нахождения колеса (или колес) машины на разметке, обозначающей парковочное место. Мало кто из водителей, когда ставит автомобиль в таких локациях, обращает внимание на подобные мелочи.
Наехать колесом на белую линию на асфальте или оставить авто слегка по диагонали размеченного прямоугольника — да кто вообще на это обращает внимание? Отвечаем: когда у работников муниципальных «парковочных» ведомств оказывается маловато протоколов (нехватает до плановых показателей) или у ГИБДД случается рейд по парковкам — очень даже смотрят.
Нюанс еще и в том, что для получения такого штрафа водителю совсем не обязательно наезжать колесом непосредственно на линию разметки. Достаточно поставить автомобиль так, чтобы над нею нависал бампер ТС. Поскольку этот кусок пластика является неотъемлемой конструктивной частью машины, он тоже должен находиться в пределах парковочного места, а не «пересекать черту».
Утешает одно: штраф за подобного вида нарушение не особо велик — всего 500 рулей по ч. 1 ст. 12.16 КоАП за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. И еще одна оговорка: такой штраф можно схлопотать только если парковочное место, где вы оставили свое авто, расположено на проезжей части. На так называемой прилегающей территории машину можно безнаказанно бросать, наплевав на любые линии на асфальте. Это касается и двора многоэтажки, и стоянки перед торговым центром. Тут вам никакие «парковочные» штрафы не грозят.