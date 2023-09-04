Как водители получают коварные штрафы ГИБДД за парковку в разрешенном месте

Подавляющее большинство «рулевых», подыскивая место для парковки, ориентируются преимущественно на дорожные знаки. Либо разрешающие, либо запрещающие стоянку-остановку в конкретном месте. Особо продвинутые автомобилисты кое-что помнят про разметку вдоль обочины и знают, что именно она означает в плане парковки. Таким образом, стандартный водитель, завидев заветный знак с буковкой «Р» и размеченные на асфальте парковочные прямоугольники (или пунктир на расстоянии пары метров вдоль бордюра), без колебаний ставит там свое ТС. Убедившись предварительно, что на дорожном полотне в этом месте не нарисован «инвалидный» знак. И уходит по своим делам, будучи спокоен по поводу полной законопослушности своих действий.

А потом с сайта госуслуг или в специализированном приложении, отслеживающем штрафы ГИБДД, ему приходит уведомление о штрафе за парковку. Ошибочные штрафы, разумеется, никакая не фантастика. Но в данном случае речь не о них.

При ближайшем рассмотрении такого рода «письма счастья» оказываются оформлены не за саму парковку как таковую. На кадрах фотофиксации подобных нарушений запечатлен факт нахождения колеса (или колес) машины на разметке, обозначающей парковочное место. Мало кто из водителей, когда ставит автомобиль в таких локациях, обращает внимание на подобные мелочи.