Минтранс намерен наказывать электросамокатчиков за обгон пешехода

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Растущее количество происшествий с участием индивидуального электротранспорта потихоньку переходит в качество законодательных ограничений для их владельцев. Министерство транспорта подготовило список мер, призванных остановить уличный беспредел.
Максим Строкер

Минтранс отправил в правительство свои предложения по наведению порядка в области СИМ. Для этого ведомство предлагает еще разок подправить ПДД. В частности, Правила хотят дополнить терминами «опережение пешехода» и «обгон пешехода» — применительно к водителю СИМ. И прописать условия, при которых это делать можно, а когда запрещено. Параллельно в КоАПе предлагается значительно усилить санкции для СИМоводов за нарушения ПДД.

Также в Правила хотят внести еще и список обязанностей владельца средства индивидуальной мобильности. А именно: запрет на управление СИМ в нетрезвом виде, необходимость проходить медосвидетельствование в случае ДТП, выполнять требование сотрудника ГИБДД об остановке и прочие. Самая любопытная задумка Минтранса связана с идеей заставить электросамокатчиков и иже с ними регистрировать свои ТС в некой государственной системе идентификации. Как это может быть реализовано на практике, пока не расшифровывается.

автоправо, медосвидетельствование, медсправка, ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
12 сентября 2023
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