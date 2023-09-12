Минтранс намерен наказывать электросамокатчиков за обгон пешехода

Минтранс отправил в правительство свои предложения по наведению порядка в области СИМ. Для этого ведомство предлагает еще разок подправить ПДД. В частности, Правила хотят дополнить терминами «опережение пешехода» и «обгон пешехода» — применительно к водителю СИМ. И прописать условия, при которых это делать можно, а когда запрещено. Параллельно в КоАПе предлагается значительно усилить санкции для СИМоводов за нарушения ПДД.

Также в Правила хотят внести еще и список обязанностей владельца средства индивидуальной мобильности. А именно: запрет на управление СИМ в нетрезвом виде, необходимость проходить медосвидетельствование в случае ДТП, выполнять требование сотрудника ГИБДД об остановке и прочие. Самая любопытная задумка Минтранса связана с идеей заставить электросамокатчиков и иже с ними регистрировать свои ТС в некой государственной системе идентификации. Как это может быть реализовано на практике, пока не расшифровывается.