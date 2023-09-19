Что делать, если сотрудник ГИБДД слишком долго проверяет документы

Начинается все стандартно. Взмах полосатой палки, вы останавливаете машину на обочине и передаете документы подошедшему полицейскому. А дальше порой начинается странное. Служивый может, не утруждая себя объяснениями, удалиться с вашими «правами» и СТС в служебную машину и надолго там «застрять». Зачем же сотруднику ГИБДД продолжительное время мурыжить водительские документы?

Первое, что приходит на ум: они (или их владелец) чем-то насторожили стража порядка. И он решил проверить их подлинность. Делает он этого либо с помощью служебного планшета, либо связавшись непосредственно с дежурной частью своего подразделения. На подобные манипуляции обычно уходит не особо много времени. В худшем случае — минут 10, не больше. Поэтому напрягаться водителю можно начинать не раньше этого срока.

Бывает, что правоохранитель обнаружил какое-то нарушение ПДД со стороны водителя и «без объявления войны» пошел писать протокол или постановление. Чтобы потом, «не теряя времени» дать его на подпись автомобилисту в момент возврата ВУ. Это — нарушение процедуры.

Третий вариант связан с вероятной «нечестной игрой» со стороны работника ДПС. Он изначально решил «развести» водителя на взятку. Но прежде чем приступить «к делу» счел полезным вывести будущую жертву вымогательства из психологического равновесия.

В любом из вышеописанных случаев ни в коем случае не надо психовать!