Что делать, если сотрудник ГИБДД слишком долго проверяет документы

Начинается все стандартно. Взмах полосатой палки, вы останавливаете машину на обочине и передаете документы подошедшему полицейскому. А дальше порой начинается странное. Служивый может, не утруждая себя объяснениями, удалиться с вашими «правами» и СТС в служебную машину и надолго там «застрять». Зачем же сотруднику ГИБДД продолжительное время мурыжить водительские документы?
Первое, что приходит на ум: они (или их владелец) чем-то насторожили стража порядка. И он решил проверить их подлинность. Делает он этого либо с помощью служебного планшета, либо связавшись непосредственно с дежурной частью своего подразделения. На подобные манипуляции обычно уходит не особо много времени. В худшем случае — минут 10, не больше. Поэтому напрягаться водителю можно начинать не раньше этого срока.
Бывает, что правоохранитель обнаружил какое-то нарушение ПДД со стороны водителя и «без объявления войны» пошел писать протокол или постановление. Чтобы потом, «не теряя времени» дать его на подпись автомобилисту в момент возврата ВУ. Это — нарушение процедуры.
Третий вариант связан с вероятной «нечестной игрой» со стороны работника ДПС. Он изначально решил «развести» водителя на взятку. Но прежде чем приступить «к делу» счел полезным вывести будущую жертву вымогательства из психологического равновесия.
В любом из вышеописанных случаев ни в коем случае не надо психовать!
Вместо этого, по прошествии 10 минут ожидания возврата документов, следует либо позвонить по номеру вызова экстренных служб 112, либо нажать кнопочку «SOS» на потолке вашей машины. И рассказать оператору о происходящем (не забыв сообщить место вашего нахождения), поведать, что подозреваете сотрудника полиции в чем-то нехорошем и попросить совета что в текущей ситуации вам делать. Если вас переключат на дежурную часть местного отдела МВД — изложите и там свои опасения.
Далее можно или продолжить ожидание, или, включив режим видеосъемки на вашем смартфоне, отправиться к патрульной машине с целью прояснения обстановки. Там надо снимать на видео весь процесс общения с сотрудником. В случае, когда по ходу беседы выяснится, что у того к вам имеются какие-либо неожиданные претензии, сообщите полицейскому о содержании своей недавней беседы с оператором экстренной службы. После этого, если служивый собрался отчебучить что-либо противоправное, либо уже нарушил какие-то служебные инструкции, он в кратчайшие сроки вернет документы и постарается как можно быстрее с вами распрощаться.
«Права» и СТС вам не отдадут только когда сотрудник ДПС действует четко в рамках закона и служебного регламента. При таком раскладе водителю все-таки придется дождаться, пока офицер сделает свое процессуальное дело.