Верховный Суд наказал водителя за тонировку по недействительному постановлению ГИБДД

Любопытная история, добравшаяся в конце концов до Верховного Суда РФ, началась еще 17 декабря 2021 года. Тогда Mercedes-Benz жителя Челябинской области Олега Ш. остановил экипаж ДПС. Тонировка боковых стекол машины оказалась слишком мощной и автомобилист получил на руки постановление о 500-рублевом штрафе по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП. Все бы ничего, но одновременно водителю оформили требование удалить пленку и восстановить до изначальной степень светопропускания стекол его ТС.
И этот документ «выстрелил», когда «мерс» Шпигуна вновь попался на глаза сотрудникам ГИБДД — 12 февраля 2022 года в городе Троицк Челябинской области. Служивые опять обнаружили тонировку. И помимо очередного штрафа за нее, гражданину оформили еще один — уже по ч. 1 ст. 19.3 КоАП, за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Она грозит либо штрафом в 2000—4000 рублей, либо обязательными работами до 120 часов, либо до 15 суток ареста.
На следующий день после этой встречи с правоохранителями состоялся суд, который признал Олега Ш. виновным. Гражданин не смирился и вступил в юридическую схватку с «системой». Для начала он обжаловал второй протокол «за тонировку» — ведь именно он, по логике, стал основанием для административного дела «за невыполнение законного требования». В качестве оснований для отмены документа, составленного экипажем ДПС в составе инспекторов Кузнецова Г. В. И Боец А. В., водитель привел целый ряд аргументов
В частности он отметил, что светопропускание измеряли с нарушениями методики: лишь в одной точке стекла и без учета погодных условий. Кроме того, наименование прибора, с помощью которого происходила проверка, не было указано в протоколе. В итоге февральское постановление «за тонировку» было аннулировано.
После той промежуточной победы Шпигун занялся обжалованием решения суда уже по делу о своем «неповиновении». Однако факт отмены «тонировочного» постановления по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП на судей нескольких инстанций впечатления не произвел и они оставили все в силе. В итоге дело водителя оказалось на рассмотрении Верховного Суда под номером 48-АД23—39-К7. Но и тут никто не пошел ему навстречу.
Суд счел, что «отмена постановления инспектора ДПС… от 11 февраля 2022 года о привлечении Шпигуна О. И. к ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ не может повлечь отмену состоявшихся судебных актов, поскольку данное обстоятельство не влияет на квалификацию действий Шпигуна, не выполнившего законное требование сотрудника полиции привести светопропускание стекол автомобиля в соответствие с пунктом 4.3 приложения №8 Технического регламента таможенного союза… согласно которому оно должно составлять не менее 70%».
В итоге наказание по ча. 1 ст. 19.3 КоАП осталось в силе на фоне отмененной санкции по части 3.1 статьи 12.5 КоАП.