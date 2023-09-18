Верховный Суд наказал водителя за тонировку по недействительному постановлению ГИБДД

Любопытная история, добравшаяся в конце концов до Верховного Суда РФ, началась еще 17 декабря 2021 года. Тогда Mercedes-Benz жителя Челябинской области Олега Ш. остановил экипаж ДПС. Тонировка боковых стекол машины оказалась слишком мощной и автомобилист получил на руки постановление о 500-рублевом штрафе по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП. Все бы ничего, но одновременно водителю оформили требование удалить пленку и восстановить до изначальной степень светопропускания стекол его ТС.

И этот документ «выстрелил», когда «мерс» Шпигуна вновь попался на глаза сотрудникам ГИБДД — 12 февраля 2022 года в городе Троицк Челябинской области. Служивые опять обнаружили тонировку. И помимо очередного штрафа за нее, гражданину оформили еще один — уже по ч. 1 ст. 19.3 КоАП, за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Она грозит либо штрафом в 2000—4000 рублей, либо обязательными работами до 120 часов, либо до 15 суток ареста.

На следующий день после этой встречи с правоохранителями состоялся суд, который признал Олега Ш. виновным. Гражданин не смирился и вступил в юридическую схватку с «системой». Для начала он обжаловал второй протокол «за тонировку» — ведь именно он, по логике, стал основанием для административного дела «за невыполнение законного требования». В качестве оснований для отмены документа, составленного экипажем ДПС в составе инспекторов Кузнецова Г. В. И Боец А. В., водитель привел целый ряд аргументов