Российским водителям хотят сильно облегчить процедуру замены «прав»

Госдума предложила увеличить срок службы водительского удостоверения в два раза — до 20 лет. Депутаты считают, что гражданин, исправно проходящий все медкомиссии, не имеющий нарушений и не состоящий на учете в разных диспансерах, может и дальше управлять автомобилем по своему старому водительскому удостоверению. Избавление от пробежки по медучреждениям и сбора справок станет приятным комплиментом для тех, кто соблюдает закон.

Высока вероятность, что инициатива дойдет до реального воплощения и будет принята, поскольку лишнее появления «пред светлы очи» медиков-гаишников уже не столь актуально: электронные сервисы, госуслуги, например, давно географически привязали россиян куда прочнее, чем ранее поликлиники. Да и камеры, установленные повсеместно, способны куда больше рассказать о гражданах, чем сами граждане. Смысла переводить пластик и тратить время врачей и сотрудников ГИБДД уже нет.

С другой стороны, ярые и оголтелые поборники повышения безопасности дорожного движения из министерств и ведомств, да и собственно Правительства РФ, могут и не оценить депутатский проект и отклонить его еще на стадии обсуждения под надуманными предлогами. Посмотрим…