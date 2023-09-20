Российским водителям хотят сильно облегчить процедуру замены «прав»

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Перед любыми выборами новостная лента пестрит заявлениями законотворцев и чиновников, которые точно придутся электорату по душе. Таковы правила игры. Но после избрания все посулы чаще всего забываются или отправляются «под сукно». До следующих выборов. Однако в этом году аттракцион невиданной щедрости продолжился и после всеобщего дня голосования. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Госдума предложила увеличить срок службы водительского удостоверения в два раза — до 20 лет. Депутаты считают, что гражданин, исправно проходящий все медкомиссии, не имеющий нарушений и не состоящий на учете в разных диспансерах, может и дальше управлять автомобилем по своему старому водительскому удостоверению. Избавление от пробежки по медучреждениям и сбора справок станет приятным комплиментом для тех, кто соблюдает закон.

Высока вероятность, что инициатива дойдет до реального воплощения и будет принята, поскольку лишнее появления «пред светлы очи» медиков-гаишников уже не столь актуально: электронные сервисы, госуслуги, например, давно географически привязали россиян куда прочнее, чем ранее поликлиники. Да и камеры, установленные повсеместно, способны куда больше рассказать о гражданах, чем сами граждане. Смысла переводить пластик и тратить время врачей и сотрудников ГИБДД уже нет.

С другой стороны, ярые и оголтелые поборники повышения безопасности дорожного движения из министерств и ведомств, да и собственно Правительства РФ, могут и не оценить депутатский проект и отклонить его еще на стадии обсуждения под надуманными предлогами. Посмотрим…

автоправо, водительское удостоверение, медсправка, госдума, безопасность дорожного движения, ГИБДД
20 сентября 2023
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