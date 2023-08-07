Когда и зачем сотрудник ГИБДД может потребовать у водителя паспорт

Даже самый «темный» в тонкостях юриспруденции водитель в курсе того, что ПДД требуют предъявлять сотруднику ДПС «права», документы на машину и полис ОСАГО — если он есть в бумажном виде. А паспорт, когда ты за рулем, вроде как можно оставить дома. На первый взгляд, все так и есть: ни один российский закон не требует от гражданина постоянно таскать с собой «бордовую книжку». Но только в обычных условиях.
Все, разумеется, уже забыли, что во время коронавирусного «режима повышенной готовности» действовала статья 20.6.1 КоАП со штрафом до 30 000 рублей — в том числе и за отсутствие при себе документа, удостоверяющего личность. «Права» в подобной ситуации не котируются, поскольку официально не имеют такого «высокого» статуса.
Поэтому если вас, к примеру, угораздит оказаться в зоне действия какого-нибудь особого положения (из-за очередного налета беспилотников, контртеррористической операции или чего-то подобного), то паспорт потребуется почти наверняка. В том числе и для предъявления сотрудникам ГИБДД.
В прочих же условиях главное удостоверение личности может оказаться необходимым в следующих случаях: когда сотрудник ГИБДД захочет составить на вас протокол или постановление о штрафе, либо служивому придет в голову, что вы похожи на скрывающегося от правосудия преступника.
В стандартном режиме офицер ДПС всегда может «пробить» по ведомственным базам данные вашего ВУ и СТС на машину. Но если вы смахиваете (по его мнению) на какого-нибудь бандюка, он потребует предъявить еще и паспорт. Ежели все сведения везде совпадут, вам, скорее всего, пожелают счастливого пути. Но когда паспорт не при себе или где-то выявляется какая-то нестыковка — готовьтесь к серьезному «выносу мозга».
Есть еще у дорожных полицейских в курортно-туристических регионах своеобразный «прикол», помогающий «срубить» небольшую взятку с неместного водителя. Остановив шофера без паспорта, сотрудник ГИБДД заявляет, что якобы вынужден задержать бедолагу и доставить в отделение для уточнения его личности. Мол, одного ВУ для идентификации недостаточно. И за небольшую мзду патрульный соглашается отпустить водителя восвояси.
«Уточнение личности» в подобных условиях по закону не требуется. Но факт в том, что в небольших населенных пунктах полицейские обычно чувствуют себя «королями» по отношению к приезжим. Они не без оснований полагают, что тем некому пожаловаться на произвол. Кроме того, мало кто из иногородних водителей мечтает погрязнуть в поисках управы на беспредельщика в погонах в дебрях местечковой правоохранительной системы.
Поэтому, чтобы сразу выбить из рук нечистоплотного сотрудника ДПС этот повод «докопаться», паспорт в «чужом» регионе стоит всегда иметь при себе — как и «права» с СТС и «автогражданкой».