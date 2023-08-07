Когда и зачем сотрудник ГИБДД может потребовать у водителя паспорт

Даже самый «темный» в тонкостях юриспруденции водитель в курсе того, что ПДД требуют предъявлять сотруднику ДПС «права», документы на машину и полис ОСАГО — если он есть в бумажном виде. А паспорт, когда ты за рулем, вроде как можно оставить дома. На первый взгляд, все так и есть: ни один российский закон не требует от гражданина постоянно таскать с собой «бордовую книжку». Но только в обычных условиях.

Все, разумеется, уже забыли, что во время коронавирусного «режима повышенной готовности» действовала статья 20.6.1 КоАП со штрафом до 30 000 рублей — в том числе и за отсутствие при себе документа, удостоверяющего личность. «Права» в подобной ситуации не котируются, поскольку официально не имеют такого «высокого» статуса.

Поэтому если вас, к примеру, угораздит оказаться в зоне действия какого-нибудь особого положения (из-за очередного налета беспилотников, контртеррористической операции или чего-то подобного), то паспорт потребуется почти наверняка. В том числе и для предъявления сотрудникам ГИБДД.

В прочих же условиях главное удостоверение личности может оказаться необходимым в следующих случаях: когда сотрудник ГИБДД захочет составить на вас протокол или постановление о штрафе, либо служивому придет в голову, что вы похожи на скрывающегося от правосудия преступника.