Когда можно ездить задним ходом «по встречке», не боясь ГИБДД

Спроси опытного автомобилиста: что будет за движение задним ходом во встречном направлении? В большинстве случаев получишь ответ: однозначно лишение «прав» или 5000 рублей штрафа. Мизерная часть коллег не согласится, свято веря в смехотворный принцип: «раз еду задом, значит — не оштрафуют». Парадокс в том, что первые не совсем правы, а вторые заблуждаются, но не полностью. На самом деле есть ситуации, когда машина может проехать хоть всю улицу задним ходом против движения и ни один сотрудник ГИБДД не посмеет предъявить претензии ее водителю.
Для начала вспомним: пункт 8.11 ПДД говорит, что задом (даже во время разворота, например) нельзя двигаться на перекрестках, пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах, железнодорожных переездах, там где видимость хотя бы в одном направлении дороги составляет менее 100 метров и на остановках общественного транспорта. Абзац 16.1 Правил запрещает ездить кормой вперед по автомагистралям. А положение 8.12 ПДД утверждает, что задом можно кататься во всех прочих местах — когда безопасно и не мешает другим участникам движения.
Теперь вернемся к ситуации «пятимся по встречной полосе». Руление в таком стиле — это не только выезд на соответствующую половину обычной дороги. Но еще и перемещение автомобиля «против шерсти» по улице, где организовано одностороннее движение.
Однако большинство водителей не в курсе, что однозначность положенных кар за такие «фокусы» опроверг в свое время Верховный Суд РФ. Суть позиции высшей судебной инстанции изложена в Постановлении № 20 от 25 июня 2019 года по делу водителя, заехавшего на улицу с односторонним движением задом, чтобы избежать попадания в «пробку». Где его и застукал экипаж ГИБДД.
ВС оставил в силе наказание для хитреца, но в своем решении оговорился, что «исходя из содержания п. 8.12 ПДД РФ движение задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещается». При этом «нарушение водителем требований любого дорожного знака, повлекшее движение управляемого им транспортного средства во встречном направлении по дороге с односторонним движением, образует объективную сторону состава административного правонарушения».
В переводе на русский эти юридические формулировки означают следующее. Допустим, что вы по ошибке заехали не на ту улицу, поняли это только через несколько сотен метров, а она оказалась с односторонним движением. В такой ситуации вам не возбраняется проехать по дороге задом (против хода) обратно. Если это не создаст помех другим водителям и пешеходам, конечно.
Выдвижение задом с прилегающей территории (из двора, например) на «одностороннее движение» тоже фактически не запрещено. Но только если на выезде не установлен знак, запрещающий любое поползновение в избранном ушлым водителем направлении. Есть знак — есть угроза лишения ВУ. Нет — «не пойман — не вор».