Когда можно ездить задним ходом «по встречке», не боясь ГИБДД

Спроси опытного автомобилиста: что будет за движение задним ходом во встречном направлении? В большинстве случаев получишь ответ: однозначно лишение «прав» или 5000 рублей штрафа. Мизерная часть коллег не согласится, свято веря в смехотворный принцип: «раз еду задом, значит — не оштрафуют». Парадокс в том, что первые не совсем правы, а вторые заблуждаются, но не полностью. На самом деле есть ситуации, когда машина может проехать хоть всю улицу задним ходом против движения и ни один сотрудник ГИБДД не посмеет предъявить претензии ее водителю.

Для начала вспомним: пункт 8.11 ПДД говорит, что задом (даже во время разворота, например) нельзя двигаться на перекрестках, пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах, железнодорожных переездах, там где видимость хотя бы в одном направлении дороги составляет менее 100 метров и на остановках общественного транспорта. Абзац 16.1 Правил запрещает ездить кормой вперед по автомагистралям. А положение 8.12 ПДД утверждает, что задом можно кататься во всех прочих местах — когда безопасно и не мешает другим участникам движения.

Теперь вернемся к ситуации «пятимся по встречной полосе». Руление в таком стиле — это не только выезд на соответствующую половину обычной дороги. Но еще и перемещение автомобиля «против шерсти» по улице, где организовано одностороннее движение.