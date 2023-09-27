Насколько опасно по невнимательности не остановиться по требованию ГИБДД

Почти каждый водитель хотя бы однажды видел ролик, где доблестные полицейские гоняются за автомобилем, не остановившегося по первому их требованию — с воплями по громкоговорителю, стрельбой и прочим «экшеном». Который в подавляющем большинстве случаев оканчивается аварией ТС беглеца. Оказаться в роли такового не хочет никто, что создает известный «нервяк» водителю, пока он движется «в зоне поражения» патруля ДПС.

Однако когда ты едешь в левой полосе на приличной скорости, а тебе с обочины вдруг взмахнет полосатым жезлом инспектор — недалеко и до беды. Нервный (по вышеописанной причине) автовладелец судорожно надавит на тормоз и ломанется в правый ряд, тем самым провоцируя ДТП. Видеосвидетельств подобных инцидентов в интернете тоже хватает. Получается, что если ты ничего не нарушал, безопасней для всех в подобной ситуации просто «не заметить» требование об остановке?

Есть и другая категория водителей. Они обладают «тоннельным» восприятием окружающей действительности. И порой просто не обращают внимания на какое-то мельтешение людишек в форме на обочине и спокойно «пилят» мимо машущего полосатой палкой инспектора.