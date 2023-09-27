Насколько опасно по невнимательности не остановиться по требованию ГИБДД

Почти каждый водитель хотя бы однажды видел ролик, где доблестные полицейские гоняются за автомобилем, не остановившегося по первому их требованию — с воплями по громкоговорителю, стрельбой и прочим «экшеном». Который в подавляющем большинстве случаев оканчивается аварией ТС беглеца. Оказаться в роли такового не хочет никто, что создает известный «нервяк» водителю, пока он движется «в зоне поражения» патруля ДПС.
Однако когда ты едешь в левой полосе на приличной скорости, а тебе с обочины вдруг взмахнет полосатым жезлом инспектор — недалеко и до беды. Нервный (по вышеописанной причине) автовладелец судорожно надавит на тормоз и ломанется в правый ряд, тем самым провоцируя ДТП. Видеосвидетельств подобных инцидентов в интернете тоже хватает. Получается, что если ты ничего не нарушал, безопасней для всех в подобной ситуации просто «не заметить» требование об остановке?
Есть и другая категория водителей. Они обладают «тоннельным» восприятием окружающей действительности. И порой просто не обращают внимания на какое-то мельтешение людишек в форме на обочине и спокойно «пилят» мимо машущего полосатой палкой инспектора.
Если вы думаете, что спокойный проезд мимо желающего вас остановить гайца обязательно окончится стрельбой и наручниками, вынуждены вас сильно разочаровать. Неторопливо проехавшая перед носом служивого машина обычно не удостаивается чести стать участником кинематографичного видео.
Более того, полицейский иной раз понимает, что водитель просто не обратил на него внимания и решает, что проще остановить следующего «клиента», чем тратить время на погоню за ничего не подозревающим дачником ради ознакомления с его «правами» и СТС. Но, конечно, чаще в подобной ситуации сотрудники ГИБДД бросают все и, включив «светомузыку» патрульной машины, через километр-полтора тормозят перепуганного таким вниманием гражданина. Далее, как правило, выясняется, что с точки зрения закона к водителю нет никаких претензий — кроме незамеченного им взмаха полосатого жезла, разумеется.
За это ему оформят штраф в размере 500—800 рублей по ч. 2 ст. 12.25 КоАП — «невыполнение законного требования сотрудника полиции… об остановке транспортного средства». Его можно оплатить в 50-процентном размере в течение 20 дней. То есть, незамеченный или проигнорированный взмах полосатого жезла будет «стоить» автомобилисту всего 250—400 рублей. Не особо великая потеря для личных финансов.